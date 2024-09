ZZZ: Neues Update bringt endlich Caesar, dystopischen Bezirk und wilde Motorrad-Rennen!

Zenless Zone Zero macht in der Version 1.2 fröhlich mit zwei neuen S-Figuren weiter und erweitert so die 'Söhne von Calydon'-Fraktion. Außerdem erwarten euch ab dem 25. September 2024 auf den gewohnten Plattformen eine neue Storyerweiterung inklusive großem neuem betretbarem Bezirk, ein neuer S-Bangboo, Verbesserungen der Software, sowie wilden Motorradfahrten und viele weitere Spielmodi. Ihr sollt zudem bei der Erkundung zwischen Belle und Wise wechseln können. Vorausgreifend kündigte Hoyoverse für Update 1.4 an, dass mehr Figuren in offenen Gebieten steuerbar sein werden.

Die neuen Figuren

Im zweiten ZZZ-Update lernt ihr die bisher in der Geschichte noch nicht vorgestellte Fraktion 'Söhne von Calydon' kennen, zu denen die neuen Figuren Caesar und Burnice gehören. Zwei der Mitglieder, Lucy (Luciana de Montefio) und Piper Wheel kennt ihr bereits, aber ein mögliches weiteres Mitglied, Lighter, wird in der Vorschau ebenfalls kurz gezeigt. Im neuen Bezirk übernimmt die Fraktion die Aufgabe der Lieferanten, die wertvolle Fracht zwischen der gefährlichen Monster-Wüste durch die Außenbezirke nach New Eridu vermitteln.

Caesar King ist die Anführerin der Bande, die stilistisch an Mad Max erinnert und ist die erste S-Figur des Banners, der mit Update 1.2 ins Spiel kommt. Als physische Defensive ermöglicht sie mit ihrem Schwert und Schild durch geschickte Gegenangriffe besondere Kombinationen für eure Truppe im Kampf.

Burnice White ist die feurige Barkeeperin der Bande und hat als zweiter S-Charakter deutlich mehr auf dem Kasten, als nur süße Getränke zu mixen. Sie vereint in ihren zwei Flammenwerfern die Attribute Feuer und Anomalie zu einem heißen Cocktail, der Schaden austeilt, welchen die Gegner nicht so leicht wieder loswerden. Die von ihr verursachten Verbrennungen bleiben selbst dann bestehen, wenn ihr eure Figuren durchwechselt.

Das aktive Gebiet der Söhne von Calydon liegt primär in der Außenzone, einer wüstenartigen Landschaft, in der kaum noch Leben herrscht und dementsprechend gesetzlose Zustände, wie im Wilden Westen. Ein erster Trailer zeigt, dass die Söhne von Calydon in der Geschichtserweiterung 'Tour de Inferno' auf die Proxys treffen und in actiongeladenen Kämpfen gegen neue Bosse antreten müssen, um eventuell einem brandneuen Gegenspieler begegnen.

Eine neue Agenten-Nebenquest über Burnice liegt für euch unter dem Namen 'A Stroke Of Luck' bereit. Außerdem erwartet euch ein neues S-Bangboo im eigenen Banner. Rotes Moccus wird im Kampf darauf erpicht sein, euch mit seinem maßgeschneiderten Bangboo-Motorrad und coolem Lederanzug mit großen Explosionen zu unterstützen.

Alle neuen Spielmodi auf einen Blick

In Zenless Zone Zero Update 1.2 erwarten euch sehr viele spielbare Elemente. So könnt ihr beispielsweise im neuen Motorradrennen mit unterschiedlichen Figuren fahren. In der sandigen Leere gibt es natürlich reichlich Platz für wilde Motorgangs, die ständig gegeneinander konkurrieren. So treten unsere Figuren beispielsweise gegen ihre Rivalen 'Vanquishers' in Wettrennen an.

Bei Godfinger, dem Arcade-Center in New Eridu, erwartet euch ein neues Minispiel. In 'Bizarrer Reisegefährte' sammelt ihr Punkte, neue Charaktere und Waffen, indem ihr mit einem süßen kleinen Abenteurer so lange wie möglich in der düsteren Nacht überlebt. Das Minispiel erinnert an Vampire Survivors.

Der neue 'Ermittler-Trainingskurs' bietet euch die Möglichkeit, aus vier Kursen verschiedene Figuren unterschiedlichster Fraktionen kostenlos auszuprobieren und eure aktuellen, darunter vor allem neue Agenten, schneller hochzustufen, sowie Belohnungen zu erhalten.

Mehr kleinere Aufgaben erwarten euch beispielsweise in 'Roaming the Ether', in dem ihr an einem Vintage-Display kleinere Rätsel löst. Auch beim Nachrichtenstand möchtet ihr öfter vorbeischauen, denn während 'Ridu for You' gibt es dort kleine Bilderrätsel, durch die ihr weitere Belohnungen und sogar Namensplättchen oder neue Profilhintergründe ergattern könnt.

Eine weitere Version des '141 Friendship Fair' findet im neuen Update statt. Bei diesem Marktplatz könnt ihr eure Gegenstände wie gewohnt gegen Belohnungen eintauschen. Kämpfen dürft ihr hingegen beim 'Phantom Hunt'. Hier werden weitere, besonders starke Gegner hinzugefügt.

Zu guter Letzt erwartet euch im großen neuen Spielmodus 'Festmahl des Oberherrn' eine Simulation, in der ihr euer eigenes Diner managen werdet. Ihr führt Aufträge aus, um eure Küche, die Ausstattung, sowie Besucherzahlen und Einkommen zu verbessern und damit natürlich weitere Belohnungen für eure Teams zu ergattern. Hierbei lernt ihr außerdem die Söhne von Calydon sowie die Geschichte hinter dem Außenbezirk näher kennen.

Anstehende Verbesserungen in Update 1.2

Des Weiteren bringt Hoyoverse mit Update 1.2 weitere Verbesserungen mit, die das Spielerlebnis noch geschmeidiger gestalten wollen: Beispielsweise könnt ihr durch Fairy alle Beobachtungsdaten und Belohnungen auf einem Spielbrett automatisch einsammeln, sobald ihr die Erkundung zum ersten Mal abgeschlossen habt.

Achtung! Vergesst nicht, den neuen Code TOURDEINFERNO bis zum 14.09. einzulösen, um 300 Polychromes, 30000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs und 3 W-Engine Energy Modules zu erhalten!

Die Präsentation des Spielbretts, einschließlich bestimmter Animationen, wurde ebenfalls verbessert und beschleunigt, damit ihr die Handlung und den Kampf in Kapitel 4 unmittelbar und konsistenter genießen könnt. Zudem habt ihr die Möglichkeit, voreingestellte Truppen für den Kampf zu erstellen, die Zeit frei zu ändern und Gebrauch von einer Reserve-Batterieladung zu machen, die euch mehr Ausdauer zur Verfügung stellt.

Jetzt seid ihr dran: Was haltet ihr vom neuen Schauplatz, der Erweiterung und den neuen Figuren Caesar King und Burnince White?