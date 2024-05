Donkey Kong: Vor einigen Jahren ist uns ein neues Spiel verwehrt geblieben

Activisions Studio Vicarious Visions, das heute unter dem Namen Blizzard Albany bekannt ist, arbeitete einst an einem 3D-Donkey-Kong-Spiel.

Das Ganze war ein Pitch an Nintendo, der aber anscheinend nie so richtig Fahrt aufnahm.

Im Sande verlaufen

DK Vine berichtet, dass diese Fortsetzung zu Donkey Kong Country: Tropical Freeze als Platformer unter dem Codenamen "Freedom" entwickelt wurde und auf die Nintendo Switch kommen sollte.

Im Video "Donkey Kong's Lost 3D Platformer & The Decay of Activision Blizzard" von DidYouKnowGaming geht man zudem auf "eine Reihe verlorener Projekte auf der Grundlage einiger der beliebtesten Marken von Activision" ein. Mehrere anonyme Beschäftigte von Vicarious Visions geben darin an, dass das Studio tatsächlich an einem eingestellten Donkey-Kong-Titel arbeitete.

Dabei wollte man auch auf die Skateboarding-Erfahrungen von Vicarious Visions zurückgreifen, denn Donkey Kong hätte die Welt auf rollenden Bananen erkundet und sich unter anderem so fortbewegt.

Die Arbeiten an dem Titel liefen aber allem Anschein nach nicht lange. Nach rund sechs Monaten hätte das Projekt an Schwung verloren und sei dann 2016 eingestellt worden. Also genau zu dem Zeitpunkt, als sich Activision noch stärker auf Call of Duty konzentrierte und die Gründer von Vicarious Visions ihr Studio verließen, um die Velan Studios zu gründen.

Seit dem 2014 veröffentlichten Tropical Freeze wurde kein neues Spiel mit Donkey Kong in der Hauptrolle veröffentlicht. 2018 erschien eine Umsetzung von Tropical Freeze für die Switch.

Vicarious Visions aka Blizzard Albany war wiederum bekannt für seine unterstützende Arbeit an Destiny 2 und mehreren Call-of-Duty-Titeln, ebenso entwickelte man Tony Hawk's Pro Skater 1+2.