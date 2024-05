Diablo 4: "So hätte es zum Launch sein sollen" - Das sagen Fans zu Season 4

Seit dieser Woche läuft die vierte Season in Blizzards Action-Rollenspiel Diablo 4.

Analog dazu erschien ein großes, neues Update, das unter anderem umfassende Änderungen an Loot und Gegenständen in Diablo 4 vornimmt. Erste Reaktionen von Fans auf die neue Season fallen durchaus positiv aus, doch nicht überall kommt die Season gut an.

Das sagen die Fans

Die Überschrift eines Beitrags auf Reddit lautet zum Beispiel: "So hätte das Spiel vom ersten Tag an sein sollen".

"Ich bin absolut süchtig", schreibt Reddit-User RoeJoganLife darin. "Und ich habe eine absurde Menge Spaß."

Wenngleich RoeJoganLife direkt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Deidarac5 antwortet darauf: "Nein, das wäre so nicht am ersten Tag möglich gewesen, auch nicht nach zehn Jahren Entwicklungsarbeit. Das liegt am Feedback der Community und den Anpassungen, die vorgenommen wurden. Sie haben das ganze Jahr über viele Probleme behoben, zugehört."

"Seit dem Release dieser Season habe ich mehr gespielt als geschlafen", ergänzt wiederum Landetta. Und fuckforceone fügt hinzu: "Sehe ich genauso. Ich habe immer nur bis circa Level 50 gespielt, weil man Inventar dann ständig übergelaufen ist. Jetzt habe ich Spaß..."

bigBangParty "liebt die Season bisher" und ist der Ansicht, "dass sie seit Season 2 wirklich dazugelernt haben". Es sei "sehr befriedigend", gemeinsam mit anderen Wellen von Dämonen zu vernichten.

"Ich stimme komplett zu", schreibt Jedilover123. "Aufgrund dieser Änderungen bin ich jetzt zu 1.000 % darin investiert."

Es gibt aber auch einige kritische und skeptische Stimmen, die es immer noch "langweilig" finden oder der Meinung sind, alles sei nun zu einfach.

"So fühlte sich jeder in der ersten Woche nach dem Launch des Spiels", schreibt SeiriusPolaris. "Halte deine Gefühle zurück, bis du das Endgame erreicht und ein paar Wochen damit verbracht hast."

"Genieße es einfach für eine Woche und zieh dann weiter", rät ollimann. "Das ist das Wahrscheinlichste, was passiert. Das Leveln ist zu schnell und das Endgame nach wie vor langweilig, der Fortschritt macht keinen Spaß. Es gibt kaum etwas, worauf man hinarbeiten kann. Wir haben jetzt eine Basis, es wird zwei weitere Jahre brauchen, um daran zu arbeiten."

Zyke92 meint: "Ich hatte ein paar Stunden lang einiges an Spaß, dennoch fehlt meiner Meinung nach etwas Grundlegendes, das mich bei der Stange hält. Die Höllenfluten machen Spaß, wurden aber schnell langweilig. Ansonsten fühlte es sich so ziemlich nach dem Spiel an, das ich zu Anfang gespielt habe. Vielleicht bin ich mit tausenden Stunden in PoE auch einfach nicht die Zielgruppe, aber das ist okay, wenn es der Mehrheit so gefällt.

Habt ihr Season 4 von Diablo 4 schon gespielt? Was sagt ihr zu den Neuerungen und Änderungen?