FC 24 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst

FC 24 TOTS: Release und Reihenfolge der Abstimmungen & Teams - der Zeitplan für das Event Schon seit FIFA 12 wird das Team of the Season-Event im April gefeiert, wenn die laufende Fußballsaison der europäischen Top-Ligen in die heiße Endphase eintreten. Die TOTS-Promo zählt zu den wichtigsten Events in FC 24 und stellt im Verlauf von mehreren Wochen zahlreiche Teams mit den besten Spielern aus allen Top-Fußball-Ligen der Welt vor und spendiert ihnen mitunter die stärksten Upgrades, die es in Ultimate-Team gibt. Wie das TOTS-Event zeitlich abläuft, erfahrt ihr nachfolgend. TOTS FC 24 Release Date – Start, Dauer und Ende des Team der Saison Events Aktuell gibt es noch keine offiziellen Infos von EA, wann es mit dem FC 24 TOTS-Event losgeht, in der Vergangenheit hat EA aber immer die zweite oder dritte Woche im April für den Anstoß des größten Events im Ultimate Team Spielmodus genutzt. Das würde sich auch mit den ersten TOTS Leaks decken, denn Data Miner und Leaker „FTR" hat am Sonntag, dem 7. April 2024, darauf hingewiesen, dass es mit dem „TOTS Content" in der „nächsten Woche" losgehen soll. Welche Inhalte damit gemeint sind und wann „nächste Woche" ist, wurde offengelassen, üblicherweise steht aber der TOTS Community Vote als Erstes auf dem Plan. Die erste TOTS Abstimmung wurde früher immer an einem Freitag eröffnet, letztes Jahr hat sich der Zeitplan allerdings auf einen Montag verschoben, daher ist aktuell nicht klar, wann EA den FC 24 TOTS Community Vote startet. Denkbar wäre bereits dieser Freitag (12. April 2024), es könnte aber auch erst am nächsten Montag (15. April) oder Freitag, den 19. April 2024 soweit sein. Sobald wir mehr wissen, aktualisieren wir die Seite entsprechend. 🚨TOTS Content starts next week🚨 the best period of the game is coming🔥 .#easportsfc #eafc24 #tots pic.twitter.com/k0UvYtH2O7 — FifaTradingRomania (@fifa_romania) April 7, 2024

the best period of the game is coming🔥

FC 24 TOTS: Reihenfolge und Zeitplan - Wann kommen welche Teams und Votes? Das Team of the Season Event dürfte in diesem Jahr wohl etwas von den gewohnten Bahnen abweichen, denn in FC 24 werden aller Voraussicht nach auch erstmals Frauen-Teams eine Rolle spielen. Bislang hat EA zwar noch keine offiziellen Infos dazu bekannt gegeben, wir gehen aber davon aus, dass es ähnlich wie beim TOTY laufen und es ein Männer- und ein Frauen-Team geben wird – zumindest beim Community Team. Ob es auch bei den Liga-Teams Männer- und Frauen-Teams geben wird, bleibt abzuwarten. Auf die eine oder andere Weise dürften es aber mehr Teams werden, was auch den zeitlichen Ablauf ändern wird. Der genaue Zeitplan lässt sich dementsprechend schwer vorhersagen, traditionell startet das Team of the Season Event aber immer mit der Abstimmung für das Community-Team, auf das wenige Tage später die Wahl des Premier League Teams folgt. Gut eineinhalb Wochen später wird das Community TOTS zum offiziellen Start des Events vorgestellt und ab dann folgen weitere Abstimmungen für das Bundesliga Team, La Liga Team und Serie A Team (üblicherweise immer montags) mit den anschließenden Releases (freitags ein großes / wichtiges Team wie Top-5-EU-Ligen, Ultimate Team und sonntags Liga-Teams aus anderen Teilen der Welt). Basierend auf dem letztjährigen Release-Plan gehen wir derzeit von folgendem Zeitplan für das FC 24 TOTS Event aus: Datum Event 15.04.24 bis 18.04.24 Community TOTS Vote [*] 22.04.24 bis 25.04.24 Premier League Vote [*] 26.04.24 bis 03.05.24 TOTS Warm Up Series [*] 03.05.24 Release Community TOTS & Release Eredivisie TOTS [*] 06.05.24 bis 09.05.24 Bundesliga Vote [*] 10.05.24 Release Premier League TOTS [*] 12.05.24 Release EFL TOTS [*] 13.05.24 bis 16.05.24 La Liga Vote [*] 17.05.243 Release Bundesliga TOTS [*] 19.05.24 Release SPL TOTS (Saudi Pro League) [*] 24.05.24 Release La Liga TOTS [*] 26.05.24 Release Liga NOS TOTS [*] 27.05.24 bis 30.05.24 Serie A Vote [*] 31.05.24 Release Ligue 1 TOTS [*] 02.06.24 Release Süper Lig TOTS & Division 1A TOTS [*] 07.06.24 Release Serie A TOTS [*] 09.06.24 ROW TOTS (Rest der Welt) & MLS TOTS [*] 14.06.24 Release Ultimate TOTS (die besten Spieler aus den europäischen Top-5-Ligen) [*] 16.06.24 Release CONMEBOL Libertadores TOTS (Copa Libertadores) [*] [*] = Termin noch nicht offiziell bestätigt.

Wann und wie steigen TOTS-Spieler*innen in FC 24? - So funktioniert das Upgrade System Dreh- und Angelpunkt des TOTS-Events sind die Team of the Season-Spezialkarten, die dank starker Upgrades zu den besten Karten der gesamten Ultimate Team-Saison gehören. Wie die TOTS-Upgrades im Detail funktionieren und welche Werte sich bei den Profis verbessern können, erfahrt ihr nachfolgend. Welche Upgrades bekommen TOTS Karten in FC 24? Wie bei allen Events erhalten auch die Team of the Seaons Spezialkarten zum Release in EA FC 24 Ultimate Team ein Upgrade ihrer Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis) und damit einhergehend ihrer Gesamtwertung. Die Inform-Upgrade-Regeln dienen hier als Grundlage, es sind aber oftmals mehrfache Verbesserungsschritte, die die jeweiligen TOTS-Spieler erhalten. Demzufolge erhalten TOTS-Karten am Ende eine Gesamtwertungen im Bereich der hohen 80+ bis hohen 90+. In welche Maße die Upgrades ausfallen, hängt am Ende aber von der Leistung des jeweiligen Profis in der Saison 2023/24 sowie vom Rating seiner bisherigen Karten in FC 24 ab. Spieler mit vergleichsweise eher niedrigeren Werten bekommen stärkere Verbesserungen als Spieler, die bereits hohe Wertungen (90+) haben. Bei den Verbesserungen müssen übrigens nicht zwingend alle Werte steigen (auch wenn das üblicherweise der Fall ist), es kann auch sein, dass nur ein spezifisches Attribut stark erhöht wird, um die herausragende Leistung eines Profis abzubilden. Wenn ein Kandidat beispielsweise viele oder zielgenaue Pässe in der Saison abgeliefert hat, bekommt er/sie ein starkes Upgrade der Pass-Wertung. Spult ein Spieler dagegen viele Kilometer auf dem Rasen ab oder gehört zu den schnellsten auf dem Feld, steigt sein Ausdauer- respektive Tempo-Wert. Die Upgrades der Gesamtwertung und Attribute sind aber nur ein Teil, denn die TOTS-Karten können auch Sterne-Upgrades der Spezialwerte "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB), neue oder andere primäre und / oder sekundäre Positionen bekommen. Das passiert allerdings nicht allzu häufig, da die Profis oft schon Höchstwerte und etablierte Positionen mitbringen. Häufiger wird man dafür neue und / oder verbesserte PlayStyles zu sehen bekommen. Laut Leaks sind sogar zu drei PlayStyles+ möglich. Yea we aren't ready for this… 🤣 What 3x PS+ will they give him? 🇳🇱#fc24 pic.twitter.com/l6ce9s4QnL — Donk (@DonkTrading) April 6, 2024



Können Team of the Season Karten weiter steigen? Nein! Die FC 24 TOTS Karten sind keine dynamischen Items und können daher keine weiteren Upgrades nach ihrem Release bekommen. Das wäre aber auch ziemlich übertrieben, denn TOTS-Karten gehören mit ihren oftmals hohen 90+-Ratings (bis zu 97 GES sind keine Seltenheit) zu den besten Karten im gesamten Spiel – nur ein paar wenige Icons, TOTY- und vereinzelte Spezialkarten von anderen Events können ähnliche oder leicht bessere Werte erreichen.