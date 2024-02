EA FC 24 RTTF Upgrade Tracker: Alle Verbesserungen und Ratings in der Übersicht

In unserem EA Sports FC 24 RTTF Upgrade Tracker zeigen wir euch die aktuellen Ratings aller Road to the Finals-Spieler*innen, welche Verbesserungen sie erhalten haben und wie es um ihre Upgrade-Fortschritte bestellt ist. Außerdem erfahrt ihr, wann und wie das Rating von RTTF-Karten steigen kann und welche Voraussetzungen die Clubs in der K.O.-Phase der Champions League (UCL), Europa League (UEL), Europa Conference League (UECL) respektive Woman Champions League (UWCL) dafür erfüllen müssen.

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Spieler vor, die bislang durch FC 24 RTTF Leaks enthüllt wurden. Vergesst aber nicht, dass es sich dabei um inoffizielle Informationen handelt! Es kann also sein, dass geleakte Spieler nicht erscheinen und / oder die Werte anders ausfallen. Sobald das Event offiziell begonnen hat, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Spieler*innen mit ihren Werten und Upgrades vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 24 RTTF Leaks: Diese Spieler sollen kommen .

Wann und wie steigen RTTF Karten in EA Sports FC 24? - So funktioniert das RTTF Upgrade System

Wie der Name „Road to the Finales“ bereits andeutet, begleitet das RTTF-Event die K.O.-Phase der UCL, UEL, UECL und UWCL und spendiert ausgewählten RTTF-Spielern und Spielerinnen der teilnehmenden Clubs die begehrten RTTF-Spezialkarten, die sich im Verlauf der Wettbewerbe verbessern können, wenn die Spieler*innen respektive ihre Clubs die nächste Runde erreichen. Wie diese Upgrades im Detail funktionieren und wann Spieler eine Verbesserung erhalten, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann RTTF-Spieler*innen ein Upgrade in FC 24 erhalten und wann RTTF-Karten nicht steigen

Wie üblich erhalten RTTF-Spieler*innen in FC 24 ein erstes Upgrade (Initial-Upgrade), wenn sie von EA Sports für das Road to the Finals Event ausgewählt werden und ihre Karte offiziell im Spiel erscheint. Dabei steigt Gesamtwertung und die zugehörigen Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) entsprechend der Inform-Regeln, was üblicherweise +1 bis +3 GES bedeutet, in einigen seltenen Fällen können sie aber auch höher ausfallen, wenn die Gesamtwertung der Basiskarte sehr niedrig ist. Ferner kann sich beim Initial-Upgrade auch die Position des Profis verändern, das ist aber selten der Fall. Sterne-Upgrades bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß" (Weak Foot) und Spezialbewegung (Skill) sind beim Initial-Upgrade dagegen nicht üblich.

Nach dem Initial-Upgrade können RTTF-Karten weitere Verbesserungen erhalten, sofern die Mannschaften der jeweiligen RTTF-Spieler*innen in ihrem jeweiligen Wettbewerb eine Runde weiterkommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch die möglichen Upgrades und entsprechenden Bedingungen:

RTTF-Spieler erhalten ein Upgrade wenn:

RTTF Upgrade RTTF Upgrade Bedingung +1 Inform-Upgrade der GES Sieg oder Unentschieden im 1. Match der K.O.-Runde +1 Inform-Upgrade der GES Für Viertelfinale qualifiziert +1 Inform-Upgrade der GES Für Halbfinale qualifiziert +1 PlayStlye+ Für Finale qualifiziert +1 Inform-Upgrade der GES, 5★ Spezialbewegung (Skill), 5★ Schwacher Fuß (SF / WF) Sieg im Finale

Unterm Strich kann ein Profi beim RTTF-Event also bis zu vier Inform-Upgrades der Gesamtwertung, 5★/5★ und einen neuen Spielstil+ erhalten. Dafür muss der Spieler / die Spielerin nicht mal selbst aktiv am Match teilnehmen, denn die Mannschaftsleistung zählt. Übrigens: Spieler, die bereits ein 5★ Schwacher Fuß oder 5★ Spezialbewegung haben, erhalten stattdessen ein weiteres +1 Inform-Upgrade der Gesamtwertung. Spieler, die bereits einen PlayStyle+ haben, erhalten einen zweiten PS+.

RTTF-Spieler erhalten keine Verbesserung, wenn:

das Team eines RTTF-Spielers aus dem jeweiligen Turnier ausscheidet.

der RTTF-Spieler den Verein wechselt.

Wann werden RTTF-Karten in EA Sports FC 24 aufgewertet?

Die offiziellen Termine kommuniziert EA (wenn überhaupt) erst, wenn das RTTF-Event begonnen hat, sofern es aber wie immer abläuft, funktioniert das Ganze so: Qualifiziert sich ein RTTF-Spieler im jeweiligen UEFA-Wettbewerb für ein Upgrade, steigt seine Karte in FC 24 am Ende jeder Woche, wenn alle Matches einer Runde der drei UEFA-Wettbewerbe abgeschlossen sind. Wir gehen von folgenden Terminen für RTTF-Upgrades aus (Infos noch nicht offiziell):

23. Februar 2024 (Achtelfinale, Runde 1)

15. März 2024 (Achtelfinale, Runde 2)

12. April 2024 (Viertelfinale, Runde 1)

19. April 2024 (Viertelfinale, Runde 2)

03. Mai 2024 (Halbfinale, Runde 1)

10. Mai 2024 (Halbfinale, Runde 2)

07. Juni 2024 (Finale)

