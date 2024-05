EA FC 24 Mixed League TOTS Team 2 ist da! – Die besten Profis der kleinen Ligen

Das FC 24 Mixed League TOTS Team 1 ist der Auftakt einer ganz neuen Sparte des Team of the Season-Event, denn es löst die früheren Teams für die größten zweiten Ligen, die kleineren ersten Ligen sowie nicht EU-Ligen auf und würfelt sie stattdessen in einer neuen Promo zusammen, die es erlaubt, nur die interessantesten Kandidaten mit einer TOTS-Karte und den damit einhergehenden hohen Upgrades auszuzeichnen. Es ist ein mehrwöchiges Event, das bis zum Ende der Team der Saison-Kampagne läuft und jede Woche ein neues Mixed TOTS vorstellt. Welche Spieler und Spielerinnen es ins Mixed League TOTS Team 1 geschafft und welche Verbesserungen sie bekommen haben, erfahrt ihr nachfolgend auf dieser Seite.

Mixed League TOTS Erklärung: So funktioniert die Promo für die kleinen Ligen in FC 24

EA Sports hat beim FC 24 Team der Saison-Event viele Neuerungen eingeführt und eine der größten ist das neue Mixed League TOTS, das im Grunde eine Kombination aus früheren Liga-TOTS mit ein paar Vorteilen ist. Wie das Ganze im Detail funktioniert, erfahrt ihr nachfolgend.

Was ist FC 24 Mixed League Team of the Season?

Das „Mixed League TOTS“ ist ein ganz neuer Teil im FC 24 Team of the Season-Event und fasst die größten zweiten Ligen, die kleineren ersten Ligen sowie einige nicht EU-Ligen und das frühere „Rest der Welt-TOTS“ in einer neuen Kampagne zusammen, statt sie wie früher in einzelnen Teams zu veröffentlichen. Das macht durchaus Sinn, denn es ist in der Vergangenheit schon öfter vorgekommen, dass gerade aus kleinen Ligen nicht wirklich viele Spieler auf Welt-Topstars-Niveau dabei waren, womit es für EA schwierig war, ein interessantes TOTS dafür zu formen. Deshalb haben es sich die Entwickler leichter gemacht und die feste Liga-Form aufgeweicht, denn im „Mixed League TOTS“ dürften Spieler aus allen Ligen sein. Als Ausgleich gibt es dafür jede Woche ein neues Mixed TOTS.

Wann kommen die EA FC 24 Mixed League TOTS Karten?

Das FC 24 Mixed League TOTS Event beginnt am Freitag, dem 26. April 2024 (19:00 Uhr), mit der Vorstellung des Mixed League Team 1 und stellt Woche für Woche ein neues Team vor. Die Promo läuft bis zum Ende des Team of the Season Events und endet somit am Freitag, dem 7. Juni 2024 (19:00 Uhr).

Derzeit sieht es so aus, als ob jedes Mixed League TOTS elf Profis enthält und es insgesamt sechs Teams geben wird. Dementsprechend dürften rund 66 Mixed League TOTS-Karten im Verlauf der Aktion erscheinen. So sieht der Release-Plan aus:

26. April 2024 (19:00 Uhr) = Release Mixed League TOTS Team 1

05. Mai 2024 (19:00 Uhr) = Release Mixed League TOTS Team 2

10. Mai 2024 (19:00 Uhr) = Release Mixed League TOTS Team 3

17. Mai 2024 (19:00 Uhr) = Release Mixed League TOTS Team 4

24. Mai 2024 (19:00 Uhr) = Release Mixed League TOTS Team 5

31. Mai 2024 (19:00 Uhr) = Release Mixed League TOTS Team 6

