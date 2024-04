EA FC 24 TOTS Live Tracker: Alle Upgrades der Spieler und Spielerinnen im Überblick

In unserem EA Sports FC 24 TOTS Live Upgrade Tracker stellen wir euch alle Team of the Seasons Live-Spieler und Spielerinnen mit ihren aktuellen Ratings vor. Außerdem zeigen wir euch, welche Verbesserungen die Profis gegebenenfalls bereits erhalten haben, wie es um ihre weiteren Upgrade-Fortschritte bestellt ist, wann und wie das Rating von TOTS Live-Karten steigen kann und welche Voraussetzungen die Profis respektive ihre Clubs dafür erfüllen müssen.

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Spieler und Spielerinnen vor, die bislang durch FC 24 TOTS Live Leaks enthüllt wurden. Denkt daran, dass es sich um inoffizielle Informationen handelt! Es ist also möglich, dass geleakte Spieler nicht erscheinen und / oder die Werte anders ausfallen. Sobald das Event offiziell begonnen hat, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Profis mit ihren Werten, Verbesserungen und dem aktuellen Stand für weitere Upgrades vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 24 TOTS Live Leaks: Diese Spieler und Spielerinnen sollen kommen .

Wann und wie steigen TOTS Live Karten in EA Sports FC 24? - So funktionieren Team-of-the-Season Live-Upgrades

TOTS Live ist eine ganz neue Promo, die erstmals im Rahmen des Team of the Seasons Events in FC 24 Ultimate Team stattfindet. Im Grunde funktioniert TOTS Live wie eine kleinere Version des Fantasy-Events, nur in etwas vereinfachter Form. Sprich: Aktive Spieler*innen werden mit einer „TOTS Live-Karte“ ausgezeichnet (zu erkennen an dem doppelten Zirkumflex am oberen Kartenrand), die sich weiter verbessern kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Wie die verschiedenen TOTS-Upgrades im Detail funktionieren und wann Profis eine Verbesserung bekommen, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen TOTS Live-Spieler*innen in FC 24?

Wie bei jeder Promo bekommen auch die Team of the Season Live-Spieler*innen ein erstes Upgrade (Initial-Upgrade), wenn ihre jeweiligen TOTS-Live-Spezialkarten in FC 24 Ultimate Team erscheinen. Dabei steigen einzelne oder alle Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) und damit einhergehend die Gesamtwertung entsprechend den Inform-Regeln, was üblicherweise +1 bis +3 GES bedeutet. In einigen Fällen können auch doppelte Upgrades vorkommen, wenn die Gesamtwertung der Basiskarte eines Profis vergleichsweise gering ausfällt, um sie auf Augenhöhe mit den anderen Spezialkarten zu bringen.

Beim Initial-Upgrade können außerdem Sterne-Upgrades der Spezialwerte „Schwacher Fuß“ (SF) und / oder „Spezialbewegung“ (SB), neue und / oder andere primäre / sekundäre Positionen sowie neue und / oder verbesserte PlayStyles möglich sein. Zusammengefasst können TOTS Live-Karten also in so gut wie jedem wichtigen Aspekt eine oder mehrere Verbesserungen erhalten.

Können TOTS Live-Karten weitere Upgrades erhalten?

Ja! Die TOTS-Karten von Spielern und Spielerinnen sind dynamische Items und können (wie RTTF) nach ihrem Initial-Upgrade zum Release noch (bis zu zwei) weitere +1 GES Verbesserungen erhalten. Dafür müssen die Clubs der TOTS Live-Spieler*innen bestimmte Bedingungen in ihren nächsten vier Liga-Spielen erfüllen. Entscheidend ist also nicht die individuelle Leistung der ausgewählten Spieler, sondern die Performance ihrer jeweiligen Clubs. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch die möglichen Upgrades und entsprechenden Bedingungen:

TOTS Live Upgrade Upgrade-Bedingung +1 GES 2 Siege in den nächsten 4 Spielen des Clubs. +1 GES Club erzielt 8 Tore in den nächsten 4 Spielen.

Info: Als die „nächsten vier Spiele“ gilt der Zeitpunkt, an dem die TOTS-Live-Karten des jeweiligen Profis in Ultimate Team erschienen sind. Wenn ein Profi am selben Tag releast wird, an dem auch ein Match in seiner nationalen Liga ausgetragen wird, zählt dieses Ergebnis bereits für die Fantasy-Upgrades.

So funktionieren die FC 24 TOTS Live Upgrades für Spieler und Spielerinnen.

Wann steigen TOTS Live FC Karten nicht?

Für die TOTS Live Upgrades werden nur die Spiele gewertet, die ab dem Zeitpunkt des jeweiligen Karten-Releases eines Profis in FC 24 Ultimate Team in den jeweiligen Heimat-Ligen der Clubs ausgetragen werden (Deutschland = Bundesliga, England = Premier League, Frankreich = Ligue 1, Spanien = La Liga, Italien = Serie A, Niederlande = Eredivisie, Portugal = Primeira Liga und so weiter). Alle anderen Wettbewerbe wie die Champions League, Europa League oder Europa Conference League sowie andere FC 24-Events werden für weitere Upgrades dagegen NICHT berücksichtigt.

Wann werden TOTS Live-Karten in EA Sports FC 24 aufgewertet?

Bislang hat EA Sports nicht bekannt gegeben, wann die TOTS Live-Karten mögliche Verbesserungen in FC 24 Ultimate Team erhalten, für die sich die jeweiligen Spieler qualifiziert haben. Wir gehen aber davon aus, dass es wie beim Fantasy-Event abläuft, und die Upgrades immer mittwochs oder freitags (19:00 Uhr) kommen.

Zurück zum EA Sports FC 24 TOTS Live Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: