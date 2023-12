Fallout kommt ins Fernsehen: Neuer Trailer zeigt Amazons Serie

Auf den diesjährigen Game Awards durften Zuschauer einen ersten Blick in die kommende Serie zu Fallout werfen, an der Amazon derzeit werkelt. Unmengen an Material solltet ihr allerdings nicht erwarten.

Hier seht ihr den Trailer zur TV-Serie von Bethesdas beliebten Franchise:

Wir erhalten einen Zusammenschnitt kurzer Szenen in der postapokalyptischen Umgebung mit Western-Stimmung, in der ihr die ersten Charaktere zu Gesicht bekommt. Statt einer Verfilmung eines bestimmten Fallout-Spiels, wird hier eine völlig neue Geschichte in dem bekannten Universum erzählt. Das macht den Trailer besonders spannend, denn die Story ist noch völlig unbekannt.

Mit dabei sind Schauspielerin Ella Purnell als Lucy, Aaron Moten spielt Maximus, Walton Goggins verkörpert eine Figur, die sich "Der Ghoul" nennt und Kyle MacLaughlin seht ihr als "Overseer Hank".

Am 12. April 2024 startet die Serie, die sich mit der Geschichte von "Habenden und Habenichtsen" in einer Welt befasst, die nicht mehr viel zu bieten hat. 200 Jahre nach einer Apokalypse kehren Wohlhabende aus ihren Luxus-Bunkern in die verstrahlte Hölle zurück und müssen sich dort zurechtfinden.