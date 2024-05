EA FC 24 Bundesliga TOTS: Leaks enthüllen das komplette Team

Der Release des FC 24 Bundesliga TOTS und Frauen-Bundesliga TOTS stehen für morgen (Freitag, 3. Mai 2024) auf dem Terminplan des Team of the Season-Events und zumindest im Fall der Herren wurden bereits alle Spieler durch Leaks enthüllt. Wenn ihr es nicht mehr abwarten könnt, welche Spieler dabei sind, zeigen wir euch nachfolgend alle bislang geleakten Bundesliga-Profis. Natürlich stellen wir euch alle Spieler und Spielerinnen mit ihren Upgrades im Detail vor, wenn EA die beiden Bundesliga-Teams offiziell präsentiert.

FC 24 TOTS Bundesliga Leaks: Diese Spieler sollen erscheinen

Nach dem englischen Liga-Team erscheint als Nächstes des Bundesliga TOTS am Freitag, dem 3. Mai 2024 (19:00 Uhr) und auch diesmal fliegen uns die Leaks aus vertrauenswürdigen Quellen wie Fut Sheriff, FifaTradingRomania, Fut Police und Co. nur so um die Ohren. Tatsächlich wurde mittlerweile schon das komplette Bundesliga TOTS mitsamt den Bundesliga TOTS Moments-Spielern geleakt. Demnach kommen auch ins Bundesliga TOTS 15 Spieler (fünf Stürmer, fünf Mittelfeldspieler, vier Verteidiger und ein Torwart). Hinzu dürften noch ein paar weitere Spieler kommen, die es via SBC zu holen gibt und auch noch acht "Bundesliga TOTS Moments"-Spieler.

Wir stellen euch im Anschluss alle bislang geleakten Bundesliga TOTS-Spieler vor, vergesst aber nicht, dass es sich um inoffizielle Informationen handelt, die sich später als falsch herausstellen könnten. Ferner sind die GES-Upgrades nur erste Einschätzungen und können von den tatsächlichen Upgrades abweichen.

Info: Des Bundesliga TOTS ist in diesem Jahr das einzige Team, das vorab durch eine Abstimmung der Fans gewählt wurde. Dafür hatte EA Sports 40 Kandidaten aufgestellt, aus denen Fans ihre 11 Favoriten wählen konnten. Es ist allerdings nicht bekannt, welchen Einfluss respektive welche Gewichtung den Fan-Votes am Ende zukommt. EA hat für alle anderen Teams bekanntlich die tatsächlichen Leistungsdaten der Profis für die Zusammenstellung der jeweiligen Teams herangezogen, daher gehen wir stark davon aus, dass diese mit mindestens 50 % in die Auswahl einfließen.

Spieler Rating / Upgrades

(GES / SB / SF) PlayStyle+ & PlayStyles POS Verein Florian Wirtz 98 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 85 / 4★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Lupfer

PS#2 = Entscheidender Pass

PS#3 = Technik

PS#4 = Flair

PS#5 = First Touch

PS#6 = Trivela ZOM (ZM) Bayer 04 Leverkusen Harry Kane 97 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 90 / 3★SB / 5★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Entscheidender Pass

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Weiter Pass

PS#2 = First Touch

PS#3 = Trivela ST (MS) FC Bayern München Grimaldo 97 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 84 / 3★SB / 2★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Ruhender Ball

PS#2 = Harter Pass

PS#3 = Antizipation LAV (LV, LM) Bayer 04 Leverkusen Jamal Musiala 96 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 86 / 5★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Technik

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Flair

PS#2 = First Touch

PS#3 = Tricks ZOM (ZM, LM) FC Bayern München Jeremie Frimpong 96 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 83 / 3★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Raserei

PS#2 = Flair

PS#3 = Schneller Schritt RAV (RV, RM) Bayer 04 Leverkusen Serhou Guirassy 95 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 77 / 3★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Flair ST (MS) VfB Stuttgart Granit Xhaka 94 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 82 / 3★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Powerschuss

PS#2 = Weiter Pass

PS#3 = Grätsche

PS#4 = Kante ZM (ZDM) Bayer 04 Leverkusen Lois Openda 93 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 82 / 3★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Raserei

PS#3 = Schneller Schritt

PS#4 = Trivela ST (MS) RB Leipzig Victor Boniface 93 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 74 / 3★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = – ST (MS) Bayer 04 Leverkusen Xavi Simons 93 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 79 / 4★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Lupfer

PS#2 = Tiki-Taka

PS#3 = Technik

PS#4 = Flair

PS#5 = First Touch

PS#6 = Trivela ZOM (RF, LF) RB Leipzig Gregor Kobel 93 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 87 / 1★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Weiter Abwurf

PS#2 = Beinarbeit

PS#3 = Flankenfang

PS#4 = Herauskommen TW Borussia Dortmund Donyell Malen 92 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 82 / 4★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Technik

PS#2 = Flair

PS#3 = First Touch

PS#4 = Tricks

PS#5 = Schneller Schritt

PS#6 = Trivela RM (RF, ST) Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck 92 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 83 / 3★SB / 2★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Power-Kopfball

PS#2 = Weiter Pass

PS#3 = Abdrängen

PS#4 = Block

PS#5 = Abfangen

PS#6 = Grätsche

PS#7 = In der Luft IV Borussia Dortmund Jonathan Tah 92 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 81 / 2★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = – IV Bayer 04 Leverkusen Waldemar Anton 91 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 75 / 3★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = – IV VfB Stuttgart

FC 24 Bundesliga TOTS Leaks: Diese Spieler sollen erscheinen

Zurück zum FC 24 Bundesliga TOTS & Frauen-Bundesliga TOTS Inhaltsverzeichnis

FC 24 Bundesliga TOTS Moments Leaks: Für diese Spieler soll es eine Ehrenvolle Erwähnung geben

Wie üblich gibt es weit mehr hochkarätige Spieler, die fürs Bundesliga TOTS qualifiziert wären, da ins Team aber nur 15 Mann passen, erhalten diejenigen, die es ganz knapp nicht mehr hineingeschafft haben, eine besondere Erwähnung in Form von Bundesliga TOTS Moments-Karten. Die Upgrades fallen hier nicht ganz so exorbitant aus, befördern die Kandidaten aber trotzdem allesamt ins 90er-Segment. Folgende Spieler soll es laut Leaks als TOTS Moments geben:

Spieler Rating / Upgrades

(GES / SB / SF) PlayStyle+ & PlayStyles POS Verein Marco Reus 93 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 83 / 4★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Lupfer

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Harter Pass

PS#3 = Technik

PS#4 = Flair

PS#5 = First Touch

PS#6 = Trivela ZOM (MS) Borussia Dortmund Leon Goretzka 93 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 85 / 3★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Powerschuss

PS#2 = Abfangen

PS#3 = Kante

PS#4 = In der Luft ZM (ZDM) FC Bayern München Kingsley Coman 92 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 85 / 5★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Raserei

PS#2 = Flair

PS#3 = First Touch

PS#4 = Schneller Schritt

PS#5 = Akrobatisch LM (RM, LF) FC Bayern München Dayot Upamecano 91 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 82 / 3★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Schnittstellenpass

PS#2 = Kante IV FC Bayern München Jadon Sancho 91 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 82 / 5★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Flair LF (LM) Borussia Dortmund Alphonso Davies 91 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 83 / 4★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Schneller Schritt

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Raserei LV (LAV, LM) FC Bayern München Karim Adeyemi 90 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 80 / 4★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Schneller Schritt

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Lupfer

PS#2 = Raserei

PS#3 = Flair

PS#4 = Akrobatisch

PS#5 = In der Luft LM (RM, ST, LF) Borussia Dortmund Edmond Tapsoba 90 / TBA★SB / TBA★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 81 / 2★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Power-Kopfball

PS#2 = Weiter Pass IV Bayer 04 Leverkusen

Zurück zum FC 24 Bundesliga TOTS & Frauen-Bundesliga TOTS Inhaltsverzeichnis