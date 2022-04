Nissin Cup Noodles Asian Blast - Die Nudeln, wenn das Mana mal alle ist!

Wer kennt es nicht: Mitten im Kampf ist das Mana leer, die Energie aufgebraucht oder die einst volle Lebensleiste ist nur noch ein kleiner dünner Strich. Im Game kann meist durch einen Trank, einen Zauber oder Befehl geholfen werden. Aber was passiert, wenn der Magen des Gamers hinter dem Board nach Hilfe schreit?

Die Cup Noodles von Nissin, dem Erfinder der Instant-Nudeln, sind sofort zur Stelle und bewahren den Gamer vor schrecklichen Schicksalen oder gar Spielpausen. Einfach mit heißem Wasser aufgegossen sind die Cup Noodles innerhalb von 3 Minuten fertig. Bei der Soba Variante im Wok Style muss dann nur noch das Wasser abgegossen und die leckere Sojasoße hinzugefügt werden. Schnell gegessen und schon sind alle Reserven wieder aufgefüllt und man ist bereit für den nächsten Kampf – ohne lange AFK gewesen zu sein.

Damit Ihr beim Zocken oder Zuschauen Euren eigenen Asian Blast Moment erleben könnt, verlosen EUROGAMER und Nissin an 5 glückliche Gewinner*innen Nissin Cup Noodles Sample Pakete! (*) Hier sind alle Sorten im Ramen- und Wok-Style, die euer Gamer-Herz begehrt, enthalten.

Bitte schicke uns eine E-Mail mit dem Betreff NISSIN an gewinnspiel (at) eurogamer.de. Bitte gib neben der Antwort auch Deinen Usernamen an. Postalische Adresse ist für die Teilnahme im ersten Schritt nicht notwendig, die fragen wir ab, solltest Du zu den Gewinnern gehören Alle E-Mail-Adressen werden mit Versand der Preise an die Gewinner automatisch gelöscht und werden nicht anderweitig verwendet. Einsendeschluss ist der 24.4.2022, es gelten unsere allgemeinen Bestimmungen.

Generell ist es schwer, sich zwischen den Geschmacksexplosionen im Becher zu entscheiden. Wie bei der Charakterwahl im Game bevorzugt der eine eher einen Tank, während die andere lieber auf Magier setzt. Die Vorlieben sind ganz individuell und es hilft nur das Ausprobieren. 😉 Unsere persönlichen Favoriten findet ihr hier:

Cup Noodles Veggie Miso – Ramen Style

Buntes Gemüse, der traditionelle Miso-Geschmack, ein wenig Salz für die Kluft, Wasser und stärkende Nudeln sind alles, was Du zum Schlürfen brauchst, während Du Spielstatistiken auswertest.

Cup Noodles Teriyaki – Wok Style

Die Geschmäcker von Shiitaki Pilzen, Gewürzen, Gemüse und Soße werden in diesem klassischen japanischen Gericht perfekt aufeinander abgestimmt. Nach dieser Stärkung sind Deine Sinne geschärft und kein Gegner entgeht Deinem Blick.

Cup Noodles Tasty Chicken – Ramen Style

Mit dieser Sorte, die das Wort „lecker“ bereits im Namen trägt, bekommst Du die nötige Energie, um deine Lebenspunkte zu heilen und Dich ins nächste Gefecht zu stürzen.

Cup Noodles Classic – Wok Style

Genau die richtigen Cup Noodles für die Fans von klassischen Spielen und Originalen. Inspiriert vom japanischen Street Food sind sie die perfekte Begleitung für eine Runde Retro Games.

Cup Noodles 5 Spices Beef – Ramen Style

Der Geschmack nach 5 Gewürzen und leckerem Rind führt dazu, dass Du ordentlich Schaden austeilen kannst. Niemand ist Deiner Kraft gewachsen, die aus dieser Kombination entsteht.

Cup Noodles Roasted Duck – Ramen Style

Dein Herz schlägt für die Feuernation, Feuer ist Deine Lieblings-Fähigkeit und überhaupt können deine Waffen nicht genug Feuerkraft haben? Dann sind die schmackhaften Röstaromen dieser Sorte genau das Richtige für Dich!

Cup Noodles Chili – Wok Style

Die knallige Würze der Chilischote kommt bei diesen Cup Noodles voll zur Geltung. Schärfer als jede Samurai-Klinge lässt Dich diese Ramen-Variante Feuer spuken – und Deine Gegner zu Staub zerfallen.

Cup Noodles Japanese Curry – Wok Style

Zum Schluss noch eine vegetarische Variante für die Sammler von seltenen Gegenständen unter Euch: Nur echte Sammler wissen zu schätzen, dass der süße und leicht scharfe Geschmack des japanischen Currys und das sensationelle Aroma gerösteter Zwiebeln ein echtes Juwel darstellen.

* Die Zusammensetzung der Pakete ist abhängig von der jeweiligen Verfügbarkeit der Sorten.