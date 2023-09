EA FC 24: Tipps und Tricks – Die große Übersicht

EA Sports FC 24 UT Ultimate Team: Weekend League, Division Rivals, Packs, Preise, Coins verdienen, Transfermarkt nutzen, Team aufbauen Der EA Sports FC Ultimate Team-Modus - kurz "UT 24" – gehört zu den beliebtesten Spielmodi des neuen "nicht FIFA 24" und auch wenn sich der Name leicht geändert hat, bleibt beim Ultimate Team Modus größtenteils alles beim Alten. Ihr könnt also nach wie vor eure eigene Traummannschaft aus über 19.000 Spielern*innen zusammenstellen und eure Mannschaft an die Spitze der Fußballwelt bringen. Hört sich leicht an, doch EA hat wieder ein paar Updates und Änderungen vorgenommen und obendrein steckt der Teufel bekanntlich im Detail. Die nachfolgenden Seiten sollen euch deshalb dabei helfen, einen leichten Einstieg in den Spielmodus zu finden und eure Truppe erfolgreich an die Spitze zu führen. EA Sports FC 24: So ändert sich Ultimate Team in diesem Jahr Zurück zum FIFA 23 Tipps und Tricks Inhaltsverzeichnis

Kampagnen, Events und Promos: von Team der Woche bis Geburtstagsevent Damit es in FC 24 nicht langweilig wird, ist der Terminkalender von vorn bis hinten mit Events, Promos und Kampagnen vollgestopft, die neue Aufgaben, neue Belohnungen und natürlich neue und exklusive Spezialkarten in den Ultimate Team-Modus bringen. Das reicht von regelmäßigen Aktionen wie dem Team der Woche oder der Wahl der Liga-Spieler des Monats bis hin zu ein- oder mehrwöchigen Events wie "FC 24 Birthday", "Ones to Watch", die Wahl des Teams der Saison / des Jahres und so weiter. Die Events gehen in der Regel nahtlos ineinander über, es gibt also immer etwas zu tun. Was gerade angesagt ist, erfahrt ihr hier: EA FC 24 TOTW 1 ist da! – Die Saison startet mit Upgrades für Lewandowski, Salah und Dybala

EA FC 24 Karrieremodus: Alles über Geld bekommen, Fitness, Aufstellungen und Co in der Karriere Neben dem UT bleibt der Karrieremodus der wichtigste Spielmodus in EA Sports FC 24. Auch hier hat EA einige Verbesserungen und Änderungen vorgenommen, die das Spielerlebnis erweitern und verbessern sollen – beispielsweise könnt ihr nun Assistenz-Trainer verpflichten und neue Taktik-Spiel-Stile auswählen. Im Kern bleibt der Karrieremodus aber das, was man kennt und erwartet: Ihr übernehmt als Trainer einer Mannschaft oder als junger aufstrebender Spieler euer Karriereruder, um die Spitze des Fußballolymp zu erklimmen. Auf den folgenden Seiten verraten wir euch alles, was ihr über die FC 24 Karriere wissen müsst. EA FC 24 Karrieremodus: Mit diesen Tipps habt ihr als Spieler und Trainer Erfolg