Palworld ist der neueste Überraschungshit auf Steam und Xbox Series X/S. Das "Pokémon mit Waffen" hat sich innerhalb weniger Tage millionenfach verkauft und zieht Spielerinnen und Spieler in seine Welt, um sie dort Pals bekämpfen und fangen zu lassen. Zusätzlich streut man Survival- und Crafting-Elemente mit ein. Ein durchaus reizvolles Konzept also.

Und es gibt so einiges, was ihr in Palworld tun könnt. Vieles davon ähnelt den Pokémon-Spielen, aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Was ihr über das Spiel wissen müsst, zeigen wir euch anhand verschiedener Guides und hier ist unsere Übersichtsseite dazu.

Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen Inhalt:

Grundlegende Dinge zu Palworld, die ihr wissen solltet

Spielfunktionen, bestimmte Mechaniken, darum geht es in dieser Kategorie. All die grundlegenden Dinge eben, mit denen man beim Spielen immer mal wieder zu tun hat. Oder zu denen man sich Fragen stellt. Hier werdet ihr fündig.

Zurück zum Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen Inhaltsverzeichnis

Pals und alles, was damit zu tun hat

Wie kann man Pals heilen? Und welche gibt es überhaupt? Welche sind stark, welche schwach? Alles, was sich mit den Pals in Palworld und dem Umgang mit ihnen beschäftigt, erwartet euch in dieser Kategorie.

Zurück zum Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen Inhaltsverzeichnis

Rohstoffe, Crafting und dergleichen

Ihr könnt n Palworld zahlreiche Dinge herstellen und braucht dafür natürlich entsprechende Bestandteile. Was ihr übers Crafting im Spiel und die dazu erforderlichen Rohstoffe wissen müsst, findet ihr auf diesen Seiten.

Zurück zum Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen Inhaltsverzeichnis