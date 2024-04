EA FC 24 Premier League TOTS & BWSL TOTS: Leaks enthüllen erste Spieler und Spielerinnen

FC 24 TOTS Premier League Leaks: Diese Spieler sollen dabei sein

Nach den großen Änderungen am FC 24 Team of the Season-Event ist das Premier League TOTS das erste Liga-Team, das seinen offiziellen Auftritt im Spiel bekommt. Früher umfasst das Team üblicherweise 15 Spieler, in FC 24 werden es dagegen nur elf Spieler sein (drei Stürmer, drei Mittelfeldspieler, vier Verteidiger und ein Torwart). Hinzu dürften noch ein paar "TOTS Moments"-Spieler der Premier League kommen.

Das offizielle FC 24 Premier League TOTS erscheint zwar erst am Freitag, dem 26. April 2024 um 19:00 Uhr, doch bereits jetzt gibt es erste Leaks von vertrauenswürdigen Data Minern wie Fut Sheriff, FifaTradingRomania, Fut Police und Co., die die kommenden Spieler enthüllen. Wir stellen euch im Anschluss alle bislang geleakten Premier League TOTS-Spieler vor, denkt aber daran, dass es sich um inoffizielle Informationen handelt. Sie müssen also nicht stimmen. Zudem sind ihre Verbesserungen nur erste Einschätzungen und können von den tatsächlichen Upgrades abweichen.

Falls ihr euch übrigens fragt, ob ihr den Premier League TOTS Vote verpasst habt: Nein, habt ihr nicht, denn es gab keinen. Wie erwähnt hat EA einige Änderungen am Team der Saison-Event vorgenommen und dazu gehört auch das Wegfallen der Abstimmung für das erste englische Liga-TOTS. EA hat sich stattdessen dazu entschieden, die Teams anhand der tatsächlichen Leistungsdaten der Premier League-Spieler in der Saison 2023/24 zu qualifizieren, statt nach Fan-Wünschen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Warum es in FC 24 keine TOTS Votes gibt (außer dem Bundesliga TOTS Vote).

Spieler Rating / Upgrades

(GES / SB / SF) PlayStyle+ & PlayStyles POS Verein Erling Haaland 97 / TBA★SB / TBA★SF

(PL TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (PL TOTS-Karte) 91 / 3★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Akrobatisch

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Power-Kopfball

PS#2 = Schneller Schritt ST (MS) Manchester City Ollie Watkins 93 / TBA★SB / TBA★SF

(PL TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (PL TOTS-Karte) 80 / 3★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Lupfer

PS#2 = Raserei

PS#3 = Unerbittlich ST (MS) Aston Villa Heung Min Son 94 / TBA★SB / TBA★SF

(PL TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (PL TOTS-Karte) 87 / 4★SB / 5★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Angeschn. Schuss

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Raserei

PS#2 = Schneller Schritt LW (LM) Tottenham Hotspur Cole Palmer 94 / TBA★SB / TBA★SF

(PL TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (PL TOTS-Karte) 66 / 4★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Technik ZOM (RF) FC Chelsea Ben Whiteman / TBA★SB / TBA★SF

(PL TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (PL TOTS-Karte) 74 / 3★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Weiter Pass

PS#2 = Abfangen ZDM (ZM) FC Arsenal Virgil van Dijk 96 / TBA★SB / TBA★SF

(PL TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (PL TOTS-Karte) 89 / 2★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = In der Luft

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Power-Kopfball

PS#2 = Weiter Pass

PS#3 = Abdrängen

PS#4 = Block

PS#5 = Antizipation

PS#6 = Kante IV FC Liverpool William Saliba 96 / TBA★SB / TBA★SF

(PL TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (PL TOTS-Karte) 83 / 2★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Power-Kopfball

PS#2 = Abdrängen

PS#3 = Antizipation IV FC Arsenal

Diese Spieler wurden bislang für das FC 24 Premier League TOTS geleakt. Angeblich sollen sechs Arsenal-Spieler dabei sein, es fehlen also noch ein paar.

