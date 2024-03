Helldivers 2: Best Armor Tier-List – Die 10 besten Rüstungen für jeden Zweck und Spielstil

Die Wahl der besten Panzerung (Armor) in Helldivers 2 ist mitentscheidend dafür, wie effektiv ihr im Kampf seid oder wie oft ihr sterbt. Leider gibt es nicht „die eine“ beste Rüstung in Helldivers 2, da ihr eure Ausrüstung stets an euren Spielstil, Gruppenkonfiguration, Art der Mission und Gegner anpassen müsst (oder es zumindest solltet). Es gibt aber unter den dutzenden verschiedenen Panzerungen einige Exemplare, die für ihren jeweiligen Verwendungszweck die beste Armor sind und die wollen wir euch mit unserer Best Armor Tier-List auf dieser Seite einmal etwas genauer vorführen.

Die Top 10 beste Ausrüstung / Panzerung in Helldivers 2

Gleich vorweg: Im Hinblick auf Ausrüstung spielt in Helldivers 2 bislang nur die Panzerung für die Brust eine tragende Rolle, da alle Umhänge und Helme dieselben Werte haben.

Wie so oft gibt es aber nicht „die eine“ beste Rüstung – obwohl die „CM-21-Graben-Sanitäter“ dem schon recht nahe kommt –, denn es hängt von verschiedenen Faktoren und eurer persönlichen Spielweise ab. Wollt ihr die beste Panzerung gegen Bugs / gegen Roboter / zum Schleichen / bestes Survival / beste Schadensreduktion und so weiter? Dann lautet die Antwort jedes Mal anders. Generell lässt sich aber sagen, dass leichte Rüstungen derzeit die Nase vorn haben – insbesondere in Kombination mit dem SH-32-Schildgenerator-Rucksack – da hohe Mobilität zum Ausweichen von Angriffen oder der schnellen Flucht vor Gegnerhorden häufig die beste / einzige Überlebensstrategie sind. In zweiter Instanz fächern sich leichte Rüstungen dann je nach Spielstil und Vorlieben anhand der "passiven Panzerungsboni" weiter auf.

Es gibt allerdings ein paar wenige Ausnahmen in der mittleren und schweren Rüstungsklasse, die eine mögliche (streitbar, ob beste) Alternative bieten. So schwören einige Spieler auf mittlere oder Heavy Armor bei Verteidigungsmissionen, bei denen man sich nicht allzu viel bewegen muss, oder beim Kampf gegen Automatons, die vor allem schwere Geschütze verwenden. Es finden sich aber mindestens genauso viele, wenn nicht mehr Spieler, die lieber bei leichter Rüstung bleiben. Hier hilft nur ausprobieren und die für sich beste Rüstung finden. Wir können euch dabei Hilfestellung geben, indem wir euch mit der nachfolgenden Tier-Liste eine Vorauswahl der besten Rüstungen bieten:

1. CM-21-Graben-Sanitäter (CM-21 Trench Paramedic)

Die CM-21 ist die beste Armor für alle, die sich gerne in den Kampf stürzen. Es ist eine leichte Panzerung mit einer Panzerungswertung von 64 Punkten, womit sie sich im oberen Mittelfeld der Light Armor bewegt. Viel Schaden haltet ihr damit zwar nicht aus, doch dafür habt ihr mit 536 Punkten Geschwindigkeit und 118 Punkten Ausdauerregeneration überdurchschnittlich hohe Mobilität, was im aktuellen Spiel der wichtigste Überlebensfaktor ist.

Was die CM-21 aber zur besten Rüstung macht, ist der passiven Panzerungsboni „Medikit“, durch den ihr zwei zusätzliche Spritzen bekommt und den Heilungseffekt von Spritzen um zwei Sekunden verlängert. Ihr bekommt mit der CM-21-Graben-Sanitäter also eine Rüstung, die die beiden wichtigsten Faktoren fürs Überleben vereint: hohe Mobilität und mehr / bessere Heilung – und das alles für 250 Über-Credits im Über-Store.

2. CE-74 Breaker

Die CE-74 Breaker ist vor allem Schützen und Sniper interessant, die Waffen mit hohem Rückstoß verwenden, da der passive Panzerungsboni „Techniker-Kit“ den Rückstoß in der Hocke und im Liegen um 30 % verringert, was das Zielen und Treffen deutlich erleichtert. Auf der anderen Seite erhöhe der passive Panzerungsboni „Techniker-Kit“ auch die Tragekapazität von Granaten um zwei weitere Granaten, was ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist, wenn man Nester / große Käfer plattmachen will und die Stratagems gerade nicht zur Verfügung stehen.

Davon abgesehen bietet die CE-74 Breaker mit nur 50 Panzerungswertung zwar die geringste Verteidigung, als Ausgleich aber mit 550 Geschwindigkeit und 125 Ausdauerregeneration die höchste Mobilität im Spiel. Wenn ihr also auf die zusätzliche Heilung der CM-21 verzichten könnt / wollt und dafür lieber mehr in DMG-Output steckt, ist die CE-74 Breaker die erste Wahl. Erhältlich ist die Rüstung für 250 Über-Credits im Über-Store.

3. Bahnbrechender Kundschafter SC-30 (SC-30 Trailblazer Scout) / SC-34 Infiltrator (SC-34 Infiltrator)

Die beste Panzerung für Schleicher / Stealth in Helldivers 2 ist die SC-30. Das liegt vor allem am passiven Panzerungsbonus „Kundschafter“, der die Entdeckungsreichweite von Gegnern um 30 % verringert und bei platzierten Markierungen auf der Karte alle 2 Sek. einen Radarscan auslöst, der euch noch mehr dabei hilft, Feinden aus dem Weg zu gehen. Außerdem habt ihr die für leichte Panzerungen üblichen 550 Geschwindigkeit und 125 Ausdauerregeneration für höchste Mobilität, dafür aber nur 50 Panzerungswertung, aber die ist beim Schleichen ohnehin zweitrangig. Erhältlich ist die SC 30 für 50 Medaillen (470 insgesamt) auf Seite 7 der „Helldivers Angetreten!“-Kriegsanleihen.

Wenn ihr lieber etwas mehr Panzerung beim Schleichen wollt (beispielsweise, wenn ihr Solo spielt), könnt ihr auch alternativ zur SC-34 greifen. Auch sie hat den Kundschafter-Bonus, bietet aber mit 75 Panzerungswertung den höchsten Panzerungswert unter den leichten Rüstungen und ist mit 525 Geschwindigkeit und 113 Ausdauerregeneration immer noch sehr mobil. Die SC-34 gibt’s für nur 3 Medaillen auf Seite 1 der „Helldivers Angetreten!“-Kriegsanleihen.

4. B-08-Leichter-Schütze (B-08 Light Gunner)

Die B-08 wird gerne unterschätzt, doch sie zählt zu den besten defensiven Panzerungen überhaupt. Das liegt zum einen an 550 Punkten Geschwindigkeit und 125 Punkten Ausdauerregeneration, wodurch ihr die höchstmögliche Mobilität im Spiel habt (identisch mit der CE 74 Breaker), und zum anderen am passiven Panzerungsbonus „Extra-Polsterung“, der die Panzerungswertung auf 100 Punkte hebt.

Damit bietet die B-08 alle Geschwindigkeitsvorteile von leichten Rüstungen plus den höheren Panzerungswert von mittleren Panzerungen. Im Kampf bedeutet das: Ihr könnt mit der B-08 vier Treffer von einem Käfer kassieren, statt drei wie bei der Breaker oder der Graben-Sanitäter. Dafür gebt ihr allerdings auch die erhöhte Spritzen-/Granaten-Kapazität auf. Erhältlich ist die Rüstung für nur 150 Über-Credits im Über-Store.

5. FS-38-Auslöscher (FS-38 Eradicator)

Die FS-38 ist mit der CE-74-Breaker fast identisch - 50 Panzerungswertung, 550 Geschwindigkeit, 125 Ausdauerregeneration und 30 % geringerer Rückstoß in der Hocke und im Liegen – allerdings unterscheidet sie sich im zweiten Effekt des passiven Panzerungsboni dann doch erheblich.

„Verstärker“ bietet nämlich 50 % Widerstand gegen explosiven Schaden, was besonders hilfreich im Kampf gegen Roboter ist, die gerne schwere Geschütze mit Explosivschaden auffahren (Panzer, Verteidigungstürme, Raketenbeschuss von Hulks / Verwüstern etc.). Mit der FS-38 habt ihr also die hohe Mobilität von leichten Rüstungen plus reduzierten Schaden gegen die meisten Automatons-Attacken. Erhältlich ist die FS-38 Rüstung für 250 Über-Credits im Über-Store.

6. B-01-Taktiksch (B-01 Tactical) / TR-7-Markenbotschafter (TR-7 Ambassador of the Brand)

Die interessanteste Ausnahme von den leichten Rüstungen ist die mittlere Panzerung B-01-Taktiksch, die jeder Spieler in vier Design-Versionen als Standardausrüstung erhält. Alternativ geht auch die Vorbesteller-Rüstung TR-7-Markenbotschafter. Beiden Panzerungen bieten die gleichen Vorteile wie die B-08-Leichter-Schütze, nur, dass ihr hier ein paar Punkte Mobilität gegen mehr Panzerung eintauscht.

Konkret bedeutet das: Ihr seid mit 500 Punkten Geschwindigkeit und 100 Punkten Ausdauerregeneration noch immer recht mobil unterwegs und erhaltet durch den passiven Panzerungsbonus „Extra-Polsterung“ eine Panzerungswertung von 150 Punkten, die sonst nur schwere Rüstungen bieten. Somit ihr mit der B-01 fünf Treffer von einem Käfer kassieren (neun Treffer, wenn ihr den SH-32-Schildgenerator-Rucksack verwendet), allerdings gebt ihr dafür auch Boni wie die erhöhte Spritzen-/Granaten-Kapazität auf.

7. CM-09-Knochenbrecher (CM-09 Bonesnapper) / CM-14-Mediziner (CM-14 Physician)

Wenn ihr nicht auf den höheren Panzerungswert von mittlerer Armor verzichten wollt, ist die CM-09 oder die baugleiche CM-14 eine Überlegung wert. Hier bekommt ihr die für mittlere Rüstung üblichen 100 Panzerungspunkte sowie 500 Geschwindigkeit und 100 Ausdauerregeneration. Damit haltet ihr zwar nicht so viel Schaden aus, wie mit der B-01 oder der TR-7, habt aber den passiven Panzerungsboni „Medikit“, der euch zwei zusätzliche Spritzen und einen um zwei Sekunden verlängerten Heilungseffekt gewährt. Also ein guter Mix aus Verteidigung, Mobilität und Heilung.

Erhältlich ist die CM-09 für 15 Medaillen (90 insgesamt) auf Seite 4 der „Helldivers Angetreten!“-Kriegsanleihen, während ihr für die CM-14 70 Medaillen (920 insgesamt) auf Seite 9 der „Helldivers Angetreten!“-Kriegsanleihen hinlegen müsst.

8. Held der Föderation DP-40 (DP-40 Hero of the Federation) / Champion des Volkes DP-11 (DP-11 Champion of the People)

Wenn es euch nur um eine möglichst hohe Schadensreduktion geht, sind die technisch identischen Panzerungen DP-40 und DP-11 noch eine gute Option. Mit 100 Punkten Panzerungswertung, 500 Punkten Geschwindigkeit und 100 Punkten Ausdauerregeneration liegen sie zwar nur im Mittelfeld der mittleren Panzerungen, allerdings bietet sie mit „Die Demokratie beschützt“ einen sehr seltenen und starken passiven Panzerungsboni.

Selbiger gewährt eine 50%ige Chance, bei einem tödlichen Treffer nicht zu sterben (besonders hilfreich gegen Oneshots), und verhindert obendrein Blutungsschaden bei Brusttreffern. Erhältlich ist die DP-40 für 25 Medaillen (175 insgesamt) auf Seite 5 der „Helldivers Angetreten!“-Kriegsanleihen und die DP-11 gibt’s für 100 Medaillen (1.300 insgesamt) auf Seite 10 der „Helldivers Angetreten!“-Kriegsanleihen.

Übrigens: Auch die Vorbesteller-Rüstung „Kavalier der Demokratie TR-9 (TR-9 Cavalier of Democracy)“ und die Super Citizen Edition-Rüstung „Retter der Freiheit DP-53 (DP-53 Saviour of the Free)“ sind mit der DP-40 / DP-11 technisch identisch und können als Alternative verwendet werden.

9. B-27 Verstärker-Kommando (B-27 Fortified Commando)

Auch wenn wir nicht zu schwerer Panzerung raten, da die Nachteile die Vorteile überwiegen, wenn ihr trotz allem eine schwere Rüstung für einen Tank-Build verwenden wollt, bietet die B-27 mit ihrem passiven Panzerungsbonus „Extra-Polsterung“ die derzeit höchste Panzerungswertung im Spiel (200 Punkte) – damit könnt ihr in Kombination mit einem Schildgenerator-Rucksack sogar den Ansturm eines Stürmers überleben. Dafür seid ihr aber mit 450 Geschwindigkeit und nur 50 Ausdauerregeneration aber recht langsam unterwegs. Erhältlich ist die B-27 für satte 400 Über-Credits im Über-Store.

10. CM-17-Fleischer (CM-17 Butcher)

Die CM-17 ist die direkte Alternative zur B-27 für einen Tank-Build. Hier bekommt ihr 150 Panzerungswertung, 450 Geschwindigkeit und 50 Ausdauerregeneration, die für schwere Rüstung üblich ist. Damit haltet ihr vergleichsweise viel Schaden aus, seid aber nicht sonderlich mobil. Als Bonus habt ihr aber den passiven Panzerungsboni „Medikit“, durch den ihr zwei zusätzliche Spritzen bekommt und den Heilungseffekt von Spritzen um zwei Sekunden verlängert, was euer Überleben erheblich verlängert. Erhältlich ist die CM-17 für 250 Über-Credits im Über-Store.

