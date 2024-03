Final Fantasy 7 Rebirth ist da oder Final Fantasy 7 Remake, Teil 2, wenn ihr so wollt. Square Enix widmet sich der Neugestaltung des wohl bekanntesten Final Fantasy mit solcher Hingabe, dass es auf mehrere Teile aufgesplittet werden musste. Diese Komplettlösung und Tipps drehen sich alle um die Final Fantasy 7 Rebirth und zeigen euch viele versteckte Geheimnisse, erklären euch so manche Mechanik und natürlich wird es sich auch um die Quests und Bosse drehen. Viel Spaß also mit Final Fantasy 7 Rebirth und unseren Tipps und Tricks!

Final Fantasy 7 Rebirth Lösung und Tipps - Inhalt

Weitere Tipps und die Lösung folgen in Kürze

So funktioniert die Schnellreise in Final Fantasy 7 Rebirth

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es viel offene Welt, aufgeteilt in eine ganze Reihe großer Bereiche und durch die durchzulaufen macht nicht so viel Spaß. Nun, schon etwas Spaß, das Spiel ist teilweise ja wunderschön, aber manchmal will man nur schnell von A nach B, und es gibt ein paar Dinge, die ihr beachten müsst, um die Landschaften von Final Fantasy 7 Rebirth schnell zu durchqueren:

Laufen geht natürlich auch. Aber ihr könnt auch schneller durch die Welt von Final Fantasy 7 Rebirth kommen.

Zuerst könnt ihr nur laufen und rennen, so schnell Cloud seine Beine tragen. Das ist schon relativ fix und lässt euch auch kleinere Hindernisse gut überwinden. Spielt einfach die Hauptquest weiter, bis ihr auf der Chocobo-Ranch in den Graslanden wart. Dann schaut euch Punkte auf der Karte an wie den Eingang der Stadt oder einen schon aktivierten Turm, wo ihr nun unter dem Namen ein Stiefel und ein Chocobo-Symbol seht. An so einen Punkt könnt ihr jetzt einfach hinspringen. Ob ihr zu Fuß oder Chocobo auswählt, ist dabei egal, der einzige Unterschied ist, dass ihr bei letzterem schon aufgesattelt seid.

Wenn ihr dann aber in das nächste Gebiet nach den Minen kommt, habt ihr keinen Chocobo und keine Schnellreise mehr. Einfache Schnellreisepunkte kommen dann auch wieder dazu, aber den Chocobo müsst ihr erst wieder freischalten, indem ihr wieder ein paar wilde Chocobos aufspürt und dann einen fangt. Dann könnt ihr auch wieder die wie kleine Bushaltestellen aussehenden Chocobo-Stops benutzen, bei denen ihr erst das Schild aufstellen müsst. Diese sind dann weitere Schnellreisepunkte.

Springen und Klettern in Final Fantasy 7 Rebirth

Wenn ihr die Tasten ausprobiert, werdet ihr feststellen, dass in Final Fantasy 7 Rebirth nicht gesprungen wird. Wenn ihr vor ein paar gar nicht mal so hohen Felsen steht, werdet ihr merken, dass Cloud nicht klettern will. Beides, Springen und Klettern, kann er aber, zumindest in einem gewissen Umfang und das hat mit rennen zu tun.

Wenn es die Möglichkeit zur Schnellreise in Final Fantasy 7 Rebirth gibt, dann seht ihr das hier auzf der Karte.

Wenn Cloud in normalem Tempo durch die Gegend wandert, will er sich scheinbar nicht anstrengen und wird selbst vor relativ flachen Abgründen stehen bleiben. Genauso weigert er sich, eine Böschung hochzulaufen, wenn sie auch nur etwas steiler ist. Aber wenn ihr rennt, sprich die X-Taste drückt oder den rechten Trigger haltet, dann rennt Cloud nicht nur; plötzlich kann er Abhänge herunterspringen und Hindernisse hochklettern. Das sogar relativ gut, selbst wenn diese höher sind als er oder es deutlich in die Tiefe geht. Wenn ihr also irgendwo hoch- oder runterwollt, dann ärgert euch nicht über die fehlenden Funktionen auf Tasten, sondern rennt, um zu springen und zu klettern. Nur, wenn es dann immer noch nicht klappt, müsst ihr wirklich einen anderen Weg finden.