Pokémon Sleep: Exploit gibt euch schneller Belohnungen in Pokémon Go.

Ein Exploit bei Pokémon Sleep hat einigen Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit eröffnet, schneller Belohnungen in Pokémon Go zu erhalten.

Pokémon Sleep, das entwickelt wurde, um den Schlaf der User aufzuzeichnen und in Belohnungen für Pokémon Go umzuwandeln, wird entsprechend ausgetrickst.

Schlaf oder nicht schlaf, das ist hier die Frage

Es wurden Wege gefunden, das System zu manipulieren und vorzutäuschen, wochenlang zu schlafen, um so an Belohnungen zu gelangen, für die sie eigentlich mehr Zeit benötigen sollten.

Mithilfe von Pokémon Sleep könnt ihr mindestens 90 Minuten Schlaf pro Tag aufzeichnen. Spielerinnen und Spieler tun das, ändern dann manuell den Tag auf ihrem Smartphone und zeichnen noch einmal 90 Minuten vermeintlichen Schlaf auf.

Der Vorgang ist auch recht unkompliziert und so lässt sich schnell die nötige Menge für Pokémon Go ansammeln.

Voraussetzung dafür ist aber auch das neue Accessoire Pokémon Go Plus+, durch das ihr eine neue Spezialforschung in Pokémon Go erhaltet.

Niantic hat bisher noch nicht offiziell auf den Exploit reagiert. Allerdings ist damit zu rechnen, dass man Maßnahmen ergreifen wird, um das zu unterbinden.