Trotz Potenzial: Entwickler von Alan Wake haben eines ihrer Projekte eingestellt

Remedy hat sein Premium-Koop-Multiplayer-Spiel "Codename Kestrel" eingestellt.

Ursprünglich begann die Entwicklung unter dem Codenamen Vanguard, bevor es im vergangenen Jahr einen Reboot der Entwicklung und eine Umbenennung gab.

Andere Spiele im Fokus

Nach Angaben von Remedy ist es dem Studio dadurch möglich, sich auf andere in Entwicklung befindliche Spiele zu konzentrieren.

Diejenigen, die an Kestrel gearbeitet haben, wurden dementsprechend auf andere Projekte verteilt.

"Darüber hinaus entfällt der geplante Investitionsbedarf für Kestrel und der gesamte Einstellungsbedarf von Remedy wird reduziert", heißt es.

"Codename Kestrel war schon früh vielversprechend, aber das Projekt befand sich noch in der frühen Konzeptphase. Unsere anderen Projekte sind gut vorangekommen und befinden sich in den nächsten Entwicklungsstadien. Die verstärkte Konzentration auf sie bringt uns Vorteile."

Unterstützung habe man bei dieser Entscheidung auch von Publisher Tencent erhalten, der das Spiel vertreiben sollte. Trotz der kurzen Lebenszeit habe das Studio durch Kestrel "wertvolle Lektionen" gelernt.

Abseits dessen arbeitet Remedy an Remakes von Max Payne und Max Payne 2, die im Laufe des zweiten Quartals noch in die volle Produktion starten sollen. Mit Project Condor ist zudem ein Multiplayer-Spiel zu Control in Arbeit, ebenso gibt es eine Fortsetzung dazu.