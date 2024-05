Helldivers 2: Euer Scheitern sorgt für zweiten galaktischen Krieg

Obwohl Helldivers 2 weiterhin ein beliebter Titel ist, haben es die Spieler nicht geschafft, den Hauptauftrag zu erledigen. Dieser bestand daraus, 2 Milliarden Automatons zu Schrott zu zerlegen. Aufgrund dieser Niederlage hat das Oberkommando der Supererde den "Zweiten Galaktischen Krieg" ausgerufen.

Verstärkung ist unterwegs

Diese Nachricht stammt aus dem offiziellen Discord-Kanal des Spiels. So haben die Helldiver laut Arrowhead lediglich 78 Prozent der benötigten Roboter zerstört.

Doch das Oerkommando hat einen Plan. So bilden sie "neue Rekruten aus, um die Reihen der SEAF zu verstärken". Wie genau würdet ihr diesen Satz interpretieren? Schickt Arrowhead bald NPC-Krieger, die bei der Umsetzung der Ziele helfen?

Hoffentlich können die neuen Rekruten das leisten, denn laut dem Oberkommando erhalten diese lediglich eine "strenge 72-stündige Grundausbildung".

So oder so, der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wie CEO Johan Pilestedt bereits gesagt hat, würde es ihn nicht stören, wenn der Krieg, oder besser gesagt das Spiel ewig andauert. Er könne sich sogar vorstellen, KI einzusetzen, um diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen.