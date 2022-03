Gran Turismo 7 gibt euch in Zukunft mehr Credits und lässt euch Autos verkaufen

Nach dem ganzen Trubel rund um Gran Turismo 7 hat sich nun Gran-Turismo-Schöpfer Kazunori Yamauchi erneut zu der Thematik geäußert.

In einem neuen Beitrag auf dem PlayStation Blog verspricht er außerdem Verbesserungen für die Zukunft und möchte euch auch Autos im Spiel verkaufen lassen.

Was Yamauchi sagt

"Vielen Dank für eure fortwährende Unterstützung und euer Feedback zu Gran Turismo 7, eure Stimmen sind nicht ungehört geblieben", schreibt er. "Ich möchte mich für die Frustration und Verwirrung entschuldigen, die vergangene Woche durch unsere Updates verursacht wurde. Diese führten nicht nur zu einem Serverausfall, sondern auch zu Anpassungen der Wirtschaft im Spiel, die ohne eine klare Erklärung für unsere Community vorgenommen wurden."

"Wir wissen, dass dies nicht das Gran-Turismo-Erlebnis ist, das ihr erwartet, und wir werden den Spielern, die davon betroffen sein könnten, als Geste des guten Willens ein kostenloses Guthabenpaket in Höhe von 1 Million Cr. zur Verfügung stellen."

"Das zuvor veröffentlichte Update sollte ein Problem mit inkonsistenten Belohnungsauszahlungen innerhalb von Rundkursrennen im späteren Spielverlauf beheben. Um jedoch das beabsichtigte Gleichgewicht wiederherzustellen und genauere Belohnungen auf der Grundlage von Zeitaufwand und Abschluss zu bieten, war es notwendig, das Belohnungssystem insgesamt neu zu berechnen."

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Neues Update im April

Anfang April soll ein umfangreiches Update erscheinen, das weitere Änderungen vornimmt und neue Events hinzufügt. Hier die Details:

Erhöhung der Belohnungen in den Events in der zweiten Hälfte der Weltrennen um durchschnittlich 100%

Hinzufügung von hohen Belohnungen für das Absolvieren der Rennstreckenerfahrung in allen Gold-/Bronze-Ergebnissen

Erhöhung der Belohnungen in Online-Rennen

Aufnahme von insgesamt acht neuen einstündigen Ausdauerrennen in die Missionen. Diese werden ebenfalls höhere Belohnungseinstellungen haben.

Anhebung der Obergrenze für nicht ausgegebene Credits von 20 Mio. Cr. auf 100 Mio. Cr.

Erhöhung der Anzahl der angebotenen Gebrauchtfahrzeuge und legendären Wagen

Bis Ende April sollen außerdem weitere Updates mit neuen Autos und Strecken sowie Bugfixes folgen.

Ferner ist auch die Möglichkeit angedacht, dass ihr eure Autos im Spiel verkaufen könnt. Das zählt allerdings noch nicht zu den unmittelbaren Änderungen, einen Termin dafür gibt es noch nicht. Folgende Dinge sind geplant:

Erhöhung der Auszahlung von zeitlich begrenzten Belohnungen, während wir uns als Live-Service weiterentwickeln

Weitere neue Weltrennen-Events

Hinzufügen von Ausdauerrennen zu Missionen, einschließlich 24-Stunden-Rennen

Ranglistenkämpfe in Online-Zeitfahren werden mit Belohnungen vorteilhafter gestaltet, die auf dem Erreichen einer Zeit basieren, die innerhalb von +1%, +2%, +3% und +5% der Bestzeit liegt

Autos sollen verkauft werden können

Um das oben erwähnte, kostenlose Credit-Paket zu erhalten, müsst ihr das Spiel vor Veröffentlichung des Blogbeitrags besessen haben und euch zwischen dem 25. März 2022 um 9 Uhr und dem 25. April 2022 um 9 Uhr einloggen.