Gran Turismo: Lockt euch der zweite Trailer zum Film ins Kino?

Der Live-Action-Film zu Gran Turismo, inszeniert von Regisseur Neill Blomkamp, zeigt sich in einem zweiten Trailer.

Er verspricht ein spannendes Erlebnis für alle Motorsport-Enthusiasten und Fans des Spiels.

Im Film wird die wahre Geschichte eines jungen Gran-Turismo-Spielers erzählt, dessen Skills ihn letztlich zum echten Rennfahrer machen.

Unter anderem spielen Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom und Geri Halliwell im Gran-Turismo-Film mit.

Der zweite Trailer baut gewissermaßen auf dem ersten Trailer vom Mai auf und fügt hier und da noch ein paar Dinge hinzu, die vor allem die emotionale Seite hervorheben.

In Deutschland kommt der Film am 10. August 2023 in die Kinos.

