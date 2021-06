Mario & Rabbids: Sparks of Hope kommt 2022 - Nintendo leaked die Ankündigung für Ubisoft

Ubisoft und Leaks, eine Geschichte für sich, hier das neue Kapitel: Mario & Rabbids: Sparks of Hope kommt 2022. Woher wir das wissen? Nintendo ist schuld! Sie haben die offizielle Seite live gestellt, noch bevor Ubisoft eine Chance hatte das Spiel heute Abend auf ihrer Show zu zeigen. Nun, die Kate, die Hasen und der Klempner sind aus dem Sack, sogar ein paar Screenshots sind dabei.

Hier, was es auf der Seite zu lesen gibt: "Tut euch mit Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi und ihren Freunden für eine galaktische Reise zusammen, um eine bösen Wesenheit zu besiegen und eure Spark-Freunde zu retten. Erkundet Planeten über die ganze Galaxie hinweg während ihr mysteriöse Geheimnisse aufdeckt." Dazu wird noch eine Feature-Liste gereicht:

Baut euer Team mit drei Helden aus einem Pool von neun

Erledigt neue Bosse und bekannte Feinde in der ganzen Galaxie

Rettet die niedlichen Spark, die euch neue Kräfte im Kampf geben

Schaltet neue Fertigkeiten frei und erledigt taktisch eure Feinde, nutzt Deckungen und Team-Hüpfer!

Als Release-Datum wird 2022 angegeben, es ist ein Strategie-Spiel und ja, es kommt von Ubisoft.

Nett, dass uns später die Mühe dieser Ankündigung erspart bleibt.

Es ist dabei ziemlich offensichtlich, dass Mario & Rabbids: Sparks of Hope die Fortsetzung der ersten Mario und Rabbid Kooperation ist, denn diese war auch ein Rundenstrategiespiel und zwar ein sehr cleveres, das alles Lob verdient hatte, dass es bekam. Schön also, dass diese damals so unwahrscheinliche Saga nun in die nächste Runde geht! Und danke für die Screen. Da die Seite immer noch live ist, werft ruhig einen Blick drauf, ihr könnt Mario & Rabbids: Sparks of Hope auch schon zu euren Spiele-Wünschen hinzufügen, wenn ihr es eilig habt: Aber denkt daran, herauskommen tut Mario & Rabbids: Sparks of Hope nicht vor nächstem Jahr.