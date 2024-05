The Witcher 3: Lust auf Modding? Schon sehr bald kannst du die offiziellen Tools nutzen!

CD Projekt hat das Release-Datum des Mod-Editors für The Witcher 3: Wild Hunt bekannt gegeben.

Und lange müsst ihr darauf auch nicht warten, denn er erscheint am 21. Mai 2024.

Playtests schon vorher

Das sogenannte REDkit für The Witcher 3 wird für alle Spielerinnen und Spieler, die das Spiel auf dem PC besitzen, kostenlos verfügbar sein.

Es gibt dafür schon eine Steam-Seite, wo ihr euch für Playtests des REDkits anmelden könnt.

Der Playtest-Zugang wird schubweise verteilt. Werdet ihr angenommen, erscheint das REDkit in eurer Steam-Bibliothek. Damit der Editor richtig funktioniert, sind die Spieldateien erforderlich. The Witcher 3 muss also installiert sein.

Das REDkit basiert wiederum auf denselben Tools, die auch CD Projekt für die Entwicklung verwendet hat. Damit möchte man euch "nahezu grenzenlose Freiheit" bei der Modifikation des Rollenspiels ermöglichen.