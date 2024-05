Helldivers 2 Patch Notes: Update 1.000.302 ändert eine Waffe und korrigiert DoT-Schaden & Zielfernrohre

Am heutigen regulären Patchday haben die Entwickler das Helldivers 2 Patch 1.000.302 auf die Server geschoben. Nach dem letzten großen Patch ist es eher ein kleineres Update, das aber dennoch einige wichtige Neuerungen mit sich bringt. So wurde endlich der falsch funktionierende DoT-Schaden korrigiert, die Zielfernrohre wurden richtig eingestellt und eine Waffe sowie zwei Gegner wurden angepasst. Außerdem gibt es wieder eine große Wagenladung von Bugfixes, die zahlreiche Absturzursachen und lästige Fehler im Spiel beheben. Die vollständigen Helldivers 2 Patch Notes für das neue Update 1.000.302 in Deutsch findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes 1.000.302 Inhalt:

Waffen-Balancing

Nachdem im letzten Patch bereits zahlreiche Waffen angepasst wurden, haben sich die Entwickler diesmal nur eine Knarre vorgenommen, nämlich die beliebte R-36. Keine Angst, sie wurde nicht generft, nur so angepasst, dass Friendly Fire nicht mehr auftreten sollte:

R-36 Eruptor: Der Explosionsschaden wurde um 40 erhöht und das Schrapnell aus der Explosion entfernt (damit sollen Fälle vermieden werden, in denen Spieler sich selbst oder ihre Teamkameraden in einem großen Radius um die Explosion herum zufällig mit einem Schuss treffen).



Gegner-Balancing

Mit dem neuen Helldivers 2 Patch 1.000.302 haben die Entwickler die Reichweite etwas erhöht, in der man die Kreischer der Terminiden sowie die Gunships der Automatons hören kann. Zudem sind die Kreischer nun auch etwas leichter zu sehen, was die Wahrnehmung der Gefahren der Lufteinheiten etwas erleichtern sollte:

Die Seh- und Hörweite von Kreischern (Shrieker) wurde leicht erhöht.

Die Hörreichweite von Gunships wurde leicht erhöht.

Bug- und Crash-Fixes

Helldivers 2 Patch 1.000.302 konzentriert sich vor allem auf die Beseitigung von Problemen aller Art. Es wurden deshalb viele weitere Absturzursachen gefunden und beseitigt, aber auch die vielen Anzeige-Fehler im Sozial-Menü behoben. Obendrein wurden einige Probleme angegangen, die sich direkt aufs Spielen auswirken, wie der bislang fehlerhafte Schaden-über-Zeit (DoTs), die falsch ausgerichteten Zielfernrohre, das fehlende Verstärkung-Stratagem und so weiter. Die Liste an Fehlerbehebungen:

Gameplay Bugfixes:

Wir haben Probleme mit der Art und Weise behoben, wie Schaden-über-Zeit-Effekte angewendet wurden. Dies sollte Probleme beheben, bei denen nur der Besitzer der Netzwerksitzung sie anwenden konnte, und andere Fälle, in denen sie uneinheitlich angewendet wurden.

Das Abfeuern des Punisher-Plasmas beim Tragen eines Schildrucksacks fügt dem Helldiver keinen Schaden mehr zu.

Es wurden Probleme behoben, bei denen einige Waffenzielfernrohre in der Ego-Perspektive nicht ausgerichtet waren.

Der Sound beim Verwenden von Spritzen wird nicht mehr abgespielt, wenn er unterbrochen wird.

Hauptbefehle mit der "Tötungsaufgabe" werden nun korrekt gewertet. Zuvor wurden die Kills des gesamten Trupps für jeden Spieler einmal gezählt, was bedeutete, dass die Punktzahl mit der Anzahl der Personen in der Mission multipliziert wurde; dies ist nun geändert.

Helldivers können in den "Horde Defend Missions" nicht mehr auf hohen Felsen landen.

Helldivers können in den Missionen "Terminiden-Kontrollsystem deaktivieren" nicht mehr auf Käfersäulen landen.

Behebung des Problems, dass das Verstärkung-Stratagem nicht vorhanden ist, wenn ein Helldiver vor dem „Bereit machen“ die Sitzung verlässt, und dann dem aktiven Match wieder beitritt.

Crash-Fixes:

Es wurde eine Absturzursache behoben, die auftreten konnte, wenn alle Spieler in der Mission "Terminiden-Kontrollsystem deaktivieren" tot waren.

Eine Absturzursache wurde behoben, die beim Herunterfahren des Spiels auftreten konnte.

Eine Absturzursache wurde behoben, die beim Verlassen der Mission und Wiedereinstieg auftreten konnte.

Eine Absturzursache wurde behoben, die am Ende von Zwischensequenzen auftreten konnte.

Eine Absturzursache wurde behoben, die beim Einstieg in Missionen auftreten konnte.

Eine Absturzursache im Tutorial wurde behoben, der auf dem PC beim ALT+Tabbing auftreten konnte.

Eine seltene Absturzursache wurde behoben, die bei der Verwendung von Strahlenwaffen auftreten konnte.

Eine seltene Absturzursache wurde behoben, die bei Spielern beim Start auftreten konnte, wenn sie ein VPN nutzten.

Es wurde ein Softlock behoben, der auftreten konnte, wenn der Spieler den Text-Chat öffnete, während das Strategem-Menü geöffnet war.

Andere allgemeine Absturzbehebungen

Sozial-Menü Bugfixes:

PC-Spieler, die Freunde über Freundescodes hinzufügen, werden nicht mehr als "Unbekannt" angezeigt.

Überlappende Fußzeilen in Menüs behoben.

Steam-Freunde sollten nun im sozialen Menü sichtbar sein, auch wenn die Freundesliste in den Steam-Privatsphären-Einstellungen nicht auf "Öffentlich" gesetzt ist.

Die Liste der zuletzt gespielten Spieler enthält nun auch Spieler, die im laufenden Betrieb beitreten.

Spieler können nun Spieler entsperren, die nicht in ihrer Freundesliste enthalten sind.

Das Problem mit den leeren Freundesnamen im sozialen Menü wurde behoben.

Der Text des Lobby-Privatsphärenmodus wird bei Änderungen sofort aktualisiert.

Spielernamen, die länger als 26 Zeichen sind, sollten nun im sozialen Menü korrekt aktualisiert werden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler, die keine Hosts sind, andere wahllos kicken konnten, einschließlich des Hosts.

Weitere Bugfixes:

Der Gesamtzähler für gekaufte Stratagems auf der rechten Seite des Robotik-Werkstatt zeigt nicht mehr 7 / 8 an, obwohl alle Strategeme gekauft wurden.

Einige Probleme im Zusammenhang mit Steam AppId-Fehlern bei der Anmeldung wurden behoben.

Bekannte Fehler und Probleme

Die Entwickler haben bereits mit dem letzten großen Update (1.000.300) sehr viele Bugs ausgemerzt und auch dieses Patch (1.000.302) beseitigt wieder zahlreiche Probleme. Dementsprechend wird die To-do-Liste auch tatsächlich kürzer, dennoch gibt es noch einige bekannte Schwierigkeiten, die entweder durch diesen Patch eingeführt wurden und an denen gearbeitet wird, oder die von einer früheren Version stammen und noch nicht behoben wurden. An folgenden bekannten (und hoffentlich bald behobenen) Fehlern und Problemen arbeiten die Devs gerade:

Spieler haben möglicherweise nicht die Möglichkeit, Freundschaftsanfragen zu senden, anzunehmen oder abzulehnen.

Gesperrte Spieler werden nicht zur Liste der gesperrten Spieler hinzugefügt und werden nicht daran gehindert, Spielen beizutreten.

Für manche Spieler, die einem laufenden Spiel beitreten, ist möglicherweise keine Verstärkung verfügbar.

Helldivers können möglicherweise nicht aus der Hocke aufstehen, wenn sie von Feinden umgeben sind.

Das Spiel kann abstürzen, wenn der Spieler während einer Mission die Textsprache ändert.

Es kann zu Verzögerungen bei der Auszahlung von Medaillen und Über-Credits kommen.

Feinde, die verbluten, gewähren keinen Fortschritt in den Missionen "Persönliche Befehle" und "Ausrotten".

Bogenwaffen verhalten sich manchmal inkonsistent und schießen manchmal daneben.

Die Zielgenauigkeit des Speers ist inkonsistent, was es schwierig macht, größere Feinde anzuvisieren.

Der Taktikausrüstung-Strahl kann an einem Gegner haften bleiben, sie wird aber an der ursprünglichen Position eingesetzt.

Explosionen brechen keine Gliedmaßen (außer, man wird gegen einen Felsen geschleudert).

Blaue Taktikausrüstung (wie die Höllenbombe) hüpfen und werden abgestoßen, wenn man versucht, sie in der Nähe eines Automaton-Detektorturms einzusetzen.

Die Planetenbefreiung erreicht 100% am Ende jeder Verteidigungsmission.

Einige Waffen im Tutorial haben fehlende Teile, die in manchen Fällen als Fragezeichen dargestellt werden.

Die offizielle Meldung zu Helldivers 2 Patch 1.000.302 findet ihr hier.

