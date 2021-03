Neues Jugendschutzgesetz verabschiedet - berücksichtigt künftig auch Lootboxen

Der Bundestag hat ein neues Jugendschutzgesetz verabschiedet

Künftig finden zum Beispiel auch Lootboxen Berücksichtigung bei der Altersfreigabe

Spiele mit Lootboxen könnten womöglich eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten

Im Deutschen Bundestag wurde heute das neue Jugendschutzgesetz von CDU, CSU und SPD verabschiedet.

Während die FDP und die Linke dagegen stimmten, enthielten sich die AfD und Die Grünen (danke, Gameswirtschaft).

Das neue Jugendschutzgesetz hat zur Folge, dass zukünftig zum Beispiel auch Lootboxen und andere Elemente wie Chats bei der Freigabe von Spielen Berücksichtigung finden.

Der Gedanke dahinter ist, Kinder besser vor zusätzlichen Kosten zu schützen. In verschiedenen Ländern stehen Lootboxen in der Kritik und gelten zum Teil bereits als Glücksspiel. Ebenso geht es um den Schutz vor Grooming, Cybergrooming oder vor Kontaktversuchen durch Pädosexuelle (via Golem).

Das Ende von Lootboxen in Spielen?

Wie das alles konkret in der Praxis angewandt wird, bleibt natürlich noch abzuwarten, manche Experten rechnen aber damit, dass zum Beispiel Lootboxen dafür sorgen könnten, dass ein Spiel erst ab 18 Jahren freigeben wird. FIFA ab 18? Das dürfte Publishern wie Electronic Arts nicht gefallen.

Die einfachste Methode wäre natürlich, in dem Fall auf Lootboxen zu verzichten, um das Problem zu vermeiden. Aber wie gesagt, ob es dazu dann kommt, wird sich zeigen.

Des Weiteren sollen die USK-Logos zukünftig noch besser zeigen, mit welchen Inhalten in einem Spiel zu rechnen ist. Denkt zum Beispiel an das PEGI-System (Pan European Game Information), bei dem es verschiedene Symbole für Drogen, Gewalt oder sexuelle Inhalte gibt.

Zudem ist eine Umstrukturierung bei einigen der zuständigen Behörden geplant, vor allem bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM), die in Zukunft Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz heißen soll.

Diese Zentrale kümmert sich dann um die Koordinierung der unterschiedlichen Stellen, während im neuen Gremium erstmals auch zwei Mitglieder sitzen, die nicht älter als 17 Jahre sein sollen. Um deren Entsendung kümmern sich Kinder- und Jugendverbände.