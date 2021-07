Steam vs. Nintendo? Das Steam Deck ist ab 19:00 Uhr vorbestellbar.

Steam und Hardware ist bisher eine kleinere Erfolgsgeschichte als es eigentlich sein sollte. Weder spezielle Steam-PCs noch ihre häuslichen Streaming-Lösungen konnten sich in der breiten Masse so richtig durchsetzen. Dabei hat Steam ja eigentlich alles, was sie brauchen: Das Betriebssystem liefert Microsoft und ein eigenes haben sie mit SteamOS auch und sie haben die Oberfläche, die im Gamepad-Modus eh schon mehr an eine Konsole erinnert als an einen Gaming-PC. Jetzt poppte vor ein paar Stunden der nächste Anlauf auf und scheint auf den ersten Blick mit einem sehr anderen Mitbewerber am Gaming-Markt zu konkurrieren, den man hier nicht erwartet hätte: Der Nintendo Switch.

Das neue Gerät, das sich Steam Deck (steamdeck.com/de) nennt, erinnert an eine Cyberpunk-Version des kleinen Handhelds aus Japan: Sie soll einen 7" LCD-Screen (1280 × 800 Pixel, 60 Hz) bekommen - die kommende neue Switch-Version setzt auf OLED -, hat links und rechts einen Stick, Power- und Lautstärketasten sitzen praktisch an den gleichen Stellen. Ihr habt links noch ein Steuerkreuz und rechts vier Face-Buttons. Oben sitzen auch Trigger und Schultertasten. Das Steam-Deck hat aber noch ein wenig mehr zu bieten: hinten habt ihr dann noch mal vier weitere Tasten weiter unten an den Griffen und vor allem gibt es links und rechts unter den Sticks zwei Touch-Flächen, die an Laptop-Trackpads erinnern und die Rolle der Maus übernehmen dürften. Dazu ist noch ein Gyroskop eingebaut, damit das Steam deckt merkt, wenn ihr wackelt.

Wie eine Cyberpunk-Switch: Das Steam Deck.

Die CPU soll AMD liefern - Zen 2 4c/8t, 2,4 - 3,5 GHz (bis zu 448 GFlops FP32) - und auch die GPU kommt daher: 8 RDNA 2 CUs, 1,0 - 1,6 GHz (bis zu 1,6 TFlops FP32). Das ist eine ganze Menge Leistung für so einen Winzling, 16 GB LPDDR5 RAM sind mit an Bord. Speicher wird drei Varianten geliefert: 64GB eMMC, für mehr Geld gibt es dann auch noch schnellere 256 NVMe-SSD oder sogar 512 GB mit einer noch schnelleren Variante der NVMe-SSD. Davon abgesehen sollen sich die drei Versionen nicht voneinander unterscheiden. SD, SDXC und SDHC werden als Speicherkarten für mehr Platz und Wechselspeicher unterstützt, was auch wichtig ist: Ihr sollt Spiele auf SD-Karten laden können und diese einfach wechseln. Die Spiele tauchen dann direkt auf. Ob sie dann in den schnelleren internen Speicher kopiert werden oder direkt von den SD-Karten laufen können, wird sich zeigen. Der Akku verspricht 2-8 Stunden Spielzeit, was ehrlich gesagt nicht verkehrt ist. Die meisten Gaming-Laptops schaffen auch nicht viel mehr und sind deutlich schwerer als 669 Gramm. Damit ist das Steam Deck deutlich schwerer als die Switch, die etwa bei 400 Gramm liegt.

USB gibt es dann am Dock, das Deck selbst hat Bluetooth und WLAN.

Das Betriebssystem ist übrigens nicht Windows - was auch nicht zu erwarten war -, sondern SteamOS, ein Linux auf Basis von Debian 8, das natürlich für das optimiert ist, was man braucht, um Games laufen zu lassen und ist für spezifische Hardware, in diesem Falle das Steam Deck, angepasst. Wie gut das läuft wird sich zeigen, bisher waren derartige Linux-Varianten nicht immer 100 Prozent identisch mit den Ergebnissen im Vergleich zu dem, was man bekommt, wenn man ein Spiel auf Windows laufen lässt. Die geringe Auflösung auf dem kleinen Screen dürfte dem aber entgegenkommen.

Ein Dock wird es übrigens auch geben, da habt ihr dann HDMI, DisplayPort und Netzwerkanschlüsse und natürlich auch eine Stromzufuhr. An Controllern wird alles unterstützt, was auch ein PC so unterstützt und Bluetooth kann. USB-Anschlüsse habt ihr dann an dem Dock, an dem Steam Deck selbst finden sich leider keine und wenig überraschend wird auch der Xbox-Funk für Controller nicht unterstützt. Über die Spiele-Versorgung müsst ihr euch natürlich wenig Gedanken machen: Eure gesamte Steam-Bibliothek wird euch angezeigt und soll genutzt werden können. Spiele wie Jedi: Fallen Order und Control werden gezeigt und bei einer Auflösung von 1280x800 sollte die Hardwarepower ausreichen, um praktisch alles flüssig laufen zu lassen.

Alles an Bord: Eure gesamte Bibliothek soll auf dem Steam Deck laufen.

Die ersten losen Ankündigungen zum Steam Deck kamen vor einem Monat aus einem Ars Technica Report, aber es hat wohl keiner damit gerechnet, dass es dann alles sehr viel schneller geht. Gabe Newell kündigte schließlich an, dass man dieses Jahr mehr erfahren würde. Nicht, dass sie gleich die Vorbestellungen eröffnen und bis Weihnachten liefern wollen. Das ist richtig, Steam nimmt Vorbestellungen an. Die kleine 64 GB Version kostet 419 Euro, die Versionen mit 256 GB und 512 GB dann 549 Euro und 679 Euro. Vorbestellen könnt ihr das Steam Deck hier ab 19:00 Uhr, ihr müsst auch nicht gleich alles bezahlen, sondern erst mal nur 4 Euro, um zu zeigen, dass ihr es ernst meint. Ihr könnt diese Reservierung auch wieder stornieren, wenn ihr das aber nach mehr als 30 Tagen tut, dann wandern die 4 Euro lediglich auf euer Steam-Konto und nicht in ins Portemonnaie.

Kein Ersatz für den wassergekühlten Riesenrechner, aber ein idealer Begleiter. Das könnte die Rolle sein, in der sich das Steam Deck wohlfühlt.

Und, sollte man den Fünfer für die Vorbestellung ausgeben, lohnt sich der Kauf später? Mal angenommen, das Steam Deck kann, was es verspricht und wenn man PC-Spieler ist und eine umfangreiche Steam-Bibliothek hat, dann ja, auf jeden Fall. Das sieht alles nicht nach einem Schnellschuss aus, sondern so, als hätte Steam sich Gedanken gemacht, wie man all diese schönen Spiele, die man für fast nichts in zig Sonderangeboten gekauft hat, portabel macht, ohne einen unhandlichen und teuren Gaming-Laptop kaufen zu müssen. Sicher, die Performance hat nichts mit dem zu tun, was der PC-Core-Gamer gewöhnt ist, aber es ist auch nicht Sinn der Übung LoL in 8K mit 144 Frames laufen zu lassen. Das Steam Deck ist keine E-Sport-Maschine, sondern ich sehe es als eine Art Companion-Gerät für Indies oder um mal einen großen Titel im Bett ein wenig weiterzuzocken. Dank Cloud-Saves sollte das das kleinste Problem sein. Also ja, ich werde werde die 4 Euro investieren...