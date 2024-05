Mit LEGO nach Paris: Mona Lisa und Notre-Dame de Paris als neue Sets vorgestellt

Lego hat zwei brandneue Sets vorgestellt, die einen Bezug zu Paris haben.

Dabei handelt es sich einmal um die Lego Mona Lisa (31213) aus der Art-Reihe und den Lego Notre-Dame de Paris (21061) aus der Architecture-Reihe.

Bereits vorbestellbar

Mit beiden Sets will man "die Geschichte der französischen Hauptstadt feiern", in der in diesem Jahr auch die Olympischen Spiele ausgetragen werden.

Die Mona Lisa erscheint am 1. Oktober 2024 und besteht aus 1.503 Lego-Elementen. Darunter sind nach Unternehmensangaben auch "neue Farbtöne, die genau die Farben widerspiegeln, die da Vinci vor über 500 Jahren verwendete".

Die Mona Lisa aus Lego.

Am Ende ist das Set 43 Zentimeter hoch, 30 Zentimeter lang und 4 Zentimeter breit. Der Preis liegt bei 99,99 Euro.

Der Notre-Dame erscheint wiederum am 1. Juni 2024 und umfasst 4.383 Lego-Elemente. Das Gebäude ist aufgebaut 33 Zentimeter hoch, 22 Zentimeter lang und 41 Zentimeter breit. Der Preis liegt hier bei 229,99 Euro.

Und der Notre-Dame aus Lego.

Sowohl die Mona Lisa als auch den Notre-Dame könnt ihr bereits vorbestellen.