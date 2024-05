EA hat zwei unangekündigte Spiele für dieses Jahr, eins davon kennen wir aber wohl schon

Publisher Electronic Arts hat seine aktuellen Veröffentlichungspläne bis zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres am 31. März 2025 bekannt gegeben.

Allzu umfangreich ist diese Liste nicht, wenngleich sich darauf zwei "unangekündigte" Titel befinden.

Dragon Age. Und was noch?

Nach Angaben unserer englischen Eurogamer-Kollegen handelt es sich bei einem dieser "unangekündigten" Titel um Dragon Age Dreadwolf.

Technisch gesehen ist das Spiel zwar schon angekündigt, der volle Reveal ist jedoch erst für diesen Sommer geplant.

Bei dem anderen unangekündigten Spiel soll es sich um einen Partnertitel handelt. Also ein Spiel, das EA nicht selbst entwickelt, ähnlich wie Tales of Kenzera: ZAU oder Immortals of Aveum. Das nicht näher benannte Projekt soll im vierten Quartal des Geschäftsjahres erscheinen, also irgendwann zwischen dem 1. Januar und 31. März 2025.

Für das andere unangekündigte Projekt aka Dragon Age nennt man keinen Release-Zeitraum. Vielleicht erscheint es nach dem Reveal im Sommer früher als gedacht?

Und was gibt’s sonst noch? Nun, die üblichen Sportspiele, also EA Sports College Football 25, Madden NFL 25, EA Sports FC 25 und NHL 25.