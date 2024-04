Gori: Cuddly Carnage ist Cyberpunk 2077 aber mit Katzen und Psycho-Plüschtieren

Eine surfende Katze, die in einer Cyberpunk-Welt gegen verunstaltete Kuscheltiere kämpft? Was ich hier beschreibe, ist kein völlig verrücktes Erlebnis aus meinem Traumtagebuch, es ist ein Videospiel. Gori: Cuddly Carnage ist eines der verstörend-coolsten Spiele, die es dieses Jahr in mein Postfach geschafft haben.

Abgedrehter Plattformer im Cyberpunk-Stil

Gori ist dabei der Name der Katze, die wir in diesem albtraumartigen Abenteuer steuern. Mit seinem Hoverboard F.R.A.N.K. und einer depressiven KI an seiner Seite stellt sich der Kater einer Horde blutrünstiger Kuscheltiere und Spielzeuge, die sich die Adorable Army nennen und nicht weniger als die Herrschaft der Galaxie im Sinn haben. Der Fiebertraum sprengt langsam das Thermometer. Ein kalter Lappen hilft da nicht mehr.

Am 29. August 2024 wird uns diese Reise voller schwarzem Humor auf PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 und PlayStation 5 beehren. Gori: Cuddly Carnage soll dann die Plattformer der 90er für ein modernes Publikum wieder aufleben lassen - und das mit explosiven Waffen, epischen Kämpfen und einem Bösewicht mit dem wohl furchterregendsten Namen überhaupt - Pinky.

"Wir sind begeistert, die bevorstehende Veröffentlichung von Gori: Cuddly Carnage für mehrere Plattformen anzukündigen. Es war eine unglaubliche Reise, diese absurde und actiongeladene Welt zum Leben zu erwecken, und wir könnten nicht glücklicher sein, sie endlich mit Spielern überall zu teilen", so Entwickler John Kalderon von Angry Demon Studio in einer Pressemitteilung.

Leo Zullo, Geschäftsführer des Publishers Wired Productions sagt: "Gori: Cuddly Carnage ist ein Rückgriff auf die Spiele, die ich in den späten 90er und 2000er Jahren gespielt habe. Es ist pures Adrenalin, macht Spaß, ist unverschämt und zeigt, worum es bei Indie-Games geht - ein Ort der Kreativität, der Freiheit und der Möglichkeit, das Spiel zu machen, das man machen will."