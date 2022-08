Killer Klowns from Outer Space: Details zum Multiplayer frisch von der Gamescom

Auf der Gamescom waren allerlei verrückte Spiele vertreten. Die Killer Klowns from Outer Space haben es trotzdem geschafft, dem Ganzen die Krone aufzusetzen. Der asynchrone Multiplayer, inspiriert vom Original-Film von 1988, wurde mir von Executive Producer Randy Greenback und dem Creative Director Luis Daniel Zambrano näher vorgestellt. Gameplay-Eindrücke gab es leider noch nicht.

Killt die Clowns

Mit kleinen schauspielerischen Einlagen der beiden sichtlich von ihrem Spiel begeisterten Entwickler wurde ich in die Welt der Killer Klowns from Outer Space eingeführt. Auf einer Karte spielen drei Clowns gegen sieben Menschen - eine faire Verteilung, wie die beiden finden, denn so haben die Menschen eine Chance, aber können sich nicht in Sicherheit wiegen, wenn ein einzelner Klown irgendwo anders in Aktion tritt.

Ein einzelner Clown hätte viel zu viel Verantwortung, wenn dieser innerhalb von 20 Minuten alle Menschen zu fassen bekommen muss. Die Menschen müssen in das Raumschiff der Killer Klowns einfallen und dazu die Hände von insgesamt vier Clowns sammeln. Das geht nur, wenn diese getötet werden. Erst wenn das vollbracht ist, können die fiesen Grinsebacken nicht mehr unendlich respawnen und endgültig ausgeschaltet werden.

Insgesamt gibt es fünf Clown- und fünf Menschen-Klassen, die alle eigene Fähigkeiten und Waffen besitzen. Die Clown-Klassen sind Scout, Tank, Trapster, Fighter und Tracker. Diese können jedes Mal ihre Klasse wechseln, sobald sie respawnen. Wenn ihr die rote Nase voll von der Popcorn-Bazooka habt und lieber einen Ballonhund losschicken wollt, ist das perfekt. Bei den Menschen habt ihr die Wahl zwischen Teens, Punks, Cops, Bikern und Rednecks.

Menschen können nicht so einfach die Klasse wechseln wie Clowns. Sie können nach dem Tod oder wenn sie aus der Stadt geflohen sind einen menschlichen NPC übernehmen. Dieser kann eine andere Klasse besitzen als euren ursprünglich gewählten. Generell soll das Spiel überraschend und abwechslungsreich sein. Dazu sollen auch Saisons und die fortlaufenden Veränderungen und Verbesserungen in Zusammenarbeit mit den Spielern beitragen.

Kleiner Fun-Fact: Die roten Nasen der Clowns sind ihre Schwachpunkte. Poppt ihr sie, macht es deutlich mehr Schaden als anderswo. Die Clowns wiederum erledigen die Menschen, indem sie sie in einen Zuckerwatte-Kokon einwickeln. Wenn sich die Clowns heilen, fangen sie außerdem an völlig verrückt zu lachen. Ich weiß schon, warum Clowns einfach gruselig sind.