Neues Triple-A-Studio vom Star Wars Jedi-Director hat Großes vor

Stig Asmussen, der Regisseur von Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor, hat dein eigenes Studio gegründet. Giant Skull heißt das Entwicklerstudio und soll "etwas Besonderes" erschaffen und holt sich dafür Verstärkung von Entwicklern anderer Top-Titel.

Entwickler von Star Wars, God of War und Valorant sind an Bord

Letztes Jahr verließ Asmussen Electronic Arts und Respawn Entertainment, um sich laut eigenen Aussagen "anderen Abenteuern zu widmen". Diese erschafft er jetzt wohl als Chef von Giant Skull, denn das AAA-Studio soll sich vor allem "Action-Adventure-Spielen in fesselnden Welten widmen, die sich am Gameplay orientieren und in die Geschichte eintauchen".

Asmussen will mit den Titeln aus seinem Studio "ein reichhaltiges Universum zu erschaffen, in dem sich die Spieler über Jahre hinweg verlieren wollen". Sein Team sorge dabei für "fesselnde Geschichten, heldenhafte Kämpfe und aufregende Reisen".

Zum Team von Giant Skull gehören aktuell Jon Carr, der technische Leiter hinter Star Wars Jedi: Survivor, sowie Anthony Scott, der zuvor bei Rocksteady Studios als Director of Operations tätig war.

Andere hohe Positionen bei Giant Skull werden von Entwicklern besetzt, die zuvor an großen Titeln, wie Fortnite, God of War, Valorant und League of Legends gearbeitet haben. Da sind schon ein paar richtige Kracher dabei.

Aktuell befindet sich auch schon ein Single-Player im Action-Adventure-Genre und Triple-A-Budget in der Entwicklung. Dieses "besondere" Spiel wird auf der Unreal Engine 5 aufgebaut.

Wie Scott in einer Pressemitteilung sagt, hatte das Studio "das Glück, ein unglaubliches Team von Entwicklern zusammenzustellen, die extrem leidenschaftlich und erfahren in der Entwicklung von Genre-definierenden Third-Person-Action-Adventures sind."