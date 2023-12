New Cycle: Den vielversprechenden Survival-City-Builder könnt ihr bald spielen

Daedalic und Core Engage haben den Early-Access-Termin von New Cycle bekannt gegeben.

Ab dem 18. Januar 2024 könnt ihr den Survival-City-Builder demnach im Early Access spielen.

Worum geht es?

New Cycle verschlägt euch in eine postapokalyptische Welt, die von Sonnenstürmen verwüstet wurde und die Menschheit zurück in die Steinzeit katapultierte.

Eure Aufgabe besteht nun darin, mit den Überlebenden eine neue und sichere Welt aufzubauen.

Stück für Stück baut ihr eure Siedlung auf und müsst mit verschiedenen Herausforderungen zurechtkommen, unter anderem Krankheiten, Stromausfälle sowie ein höherer Bedarf an Rohstoffen

Zum Early-Access-Start gibt es zwei Spielmodi (Kampagne und Sandbox), drei Biome, 54 Gebäude, 47 produzierbare Rohstoffe, drei Gesellschaftsklassen, acht Epochen sowie drei Ausbaustufen für Gebäude.

Natürlich gibt es auch schon eine Produktseite auf Steam, wo ihr da Spiel etwa auf eure Wunschliste setzen könnt.