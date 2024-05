Nexus 5X: Hat sich der Early Access gelohnt? Das sagen die Entwickler

Das vor kurzem veröffentlichte Nexus 5X befand sich zuvor noch unter dem Namen Stellaris Nexus im Early Access, bevor es zum vollen Launch umbenannt wurde.

Für das Entwicklerstudio Whatboy Games war es das zweite Early-Access-Projekt (nach Trials of Fire im Jahr 2019) und in beiden Fällen seien die Erfahrungen für das Team "sehr positiv" gewesen.

Zufrieden mit der Entwicklung

"Der Early Access bietet Studios eine fantastische Gelegenheit, um einige riskantere Ideen auszuprobieren und sofortiges Feedback von Spielerinnen und Spielern zu erhalten", sagt Studio Director Dax Ginn im Gespräch mit Eurogamer.de.

"Und das unter Bedingungen, bei denen jeder weiß, dass noch nichts in Stein gemeißelt ist. Ein Spiel wie Nexus 5X steht oder fällt mit der Spielbalance. Der Early Access bot uns daher die Möglichkeit, die Balance aller Spielaspekte zu optimieren und die Community nach ihrem Feedback zu fragen, ohne dabei das Gefühl zu haben, dass wir alle (zu sehr) verärgern."

Ein wichtiger Aspekt im Early Access sei natürlich die Spielbalance, gleichermaßen gehe es jedoch auch darum, wie "lesbar" das Spiel ist.

"Es gibt viel Benutzeroberfläche in Nexus 5X, da jederzeit viele Informationen vermittelt werden", erläutert er. "In rundenbasierten Strategiespielen ist das normalerweise kein Problem, weil die Leute so viel Zeit haben, wie sie brauchen, um ihre Entscheidungen zu treffen. Wir wollten jedoch das 4X-Genre in den Multiplayer-Bereich bringen, daher brauchten wir einen Rundentimer, damit alle Aktionen gleichzeitig aufgelöst werden."

"Dass die Spielerinnen und Spieler unter Zeitdruck stehen, übte auch Druck auf uns aus. Wir mussten sicherstellen, dass alle grafisch dargestellten Informationen zu jeder Zeit relevant und lesbar sind. Und die einzige Art, das zuverlässig zu tun, ist, den Leuten das Spiel in die Hände zu geben. Sie haben einen anderen Blickwinkel darauf, weil sie es im Gegensatz zu uns noch nicht kennen."

Für Ginn bietet der Early Access "viele verschiedene Vorteile", einer der größten sei jedoch, die eigenen Ideen auf die Probe zu stellen.

"Wenn du ein Spiel machst, hast du diese Vorstellung davon im Kopf, was es unterhaltsam oder besonders macht", erklärt er. "Doch das ist eine sehr persönliche Sache. Durch den Early Access werfen andere einen Blick darauf, deren Denkweise deutlich anders ist als die eigene. Und dann kannst du sie fragen, was sie davon halten."

"Hoffentlich erkennen sie dann denselben Anreiz im Spiel wie man selbst. Wenn es aber nicht so ist, besteht im Early Access noch die Chance, aufzuwachen und etwas dagegen zu unternehmen. Und das gilt genauso sehr für die Marketingentscheidungen wie für die Features des Spiels."

Erhältlich ist Nexus 5X seit dem 18. April 2024 auf PC.