Nintendo Direct verpasst? Hier ist dein schneller Überblick

Am Nachmittag hat Nintendo seine neueste Nintendo Direct ausgestrahlt. In dem Partner Showcase ging es primär um Spiele von Partnerstudios und Partnerpublishern. Also keine Neuigkeiten zu Nintendo-eigenen Spielen oder einer Switch-Nachfolgekonsole. Das müssen wir uns für später aufheben.

Was am Nachmittag alles passiert ist, lest ihr nachfolgend kompakt zusammengefasst:

Obsidians Grounded erscheint am 16. April 2024 für Nintendo Switch.

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the mist kehrt zurück in die Welt von Ender Lilies und erscheint noch 2024.

In Arranger: A Role-Puzzling Adventure müsst ihr zahlreiche verschiedene Rätsel lösen und Monster bekämpfen. Das Spiel erscheint im Sommer 2024.

Eine Demo zu Unicorn Overlord könnt ihr ab heute im eShop ausprobieren.

Capcoms Monster Hunter Stories erscheint im Sommer 2024 für Nintendo Switch.

THQ Nordic bringt das Remake Disney Epic Mickey: Rebrushed noch 2024 auf die Switch.

Shin Megami Tensei V: Vengeance erscheint am 21. Juni 2024 für die Nintendo Switch.

Aspyr bringt am 14. März 2024 die Star Wars Battlefront Classic Collection auf die Switch und lässt euch Online-Schlachten im Star-Wars-Universum austragen.

Am 26. März 2024 erscheint South Park: Snow Day auch für die Switch.

Mit Sword Art Online: Fractured Daydream könnt ihr ebenfalls dieses Jahr auf der Switch rechnen.

Gundam Breaker 4 ist ab diesem Jahr auf der Switch erhältlich.

Sega bringt Super Monkey Ball Banana Rumble mit 200 neuen Levels am 25. Juni 2024 exklusiv auf die Switch.

Am 23. Mai 2024 erscheint World of Goo 2 konsolenexklusiv auf der Switch.

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin wurde angekündigt und erscheint am 10. Oktober 2024.

Am 25. April 2024 wird Another Crab's Treasure auf der Switch veröffentlicht.

Das Team von Sonic Mania veröffentlicht Penny's Big Breakaway noch heute für die Switch.

Für Suika Game gibt es jetzt einen lokalen Zwei-Spieler-Modus als kostenpflichtigen DLC.

Am 28. März 2024 kommt Pepper Grinder auf die Switch, eine Demo gibt's ab heute im eShop.

Ein Remaster von Pocket Card Jockey: Ride On! wird heute im eShop veröffentlicht.

Endless Ocean Luminous wurde angekündigt und erscheint am 2. Mai 2024 für die Switch

Weitere Switch-Release-Termine:

Schnupferich: Die Melodie des Mumintals – 7. März 2024

Tales of Kenzera: Zau – 23. April 2024

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiva – Sweep the Board – 26. April 2024

Kingdom Come Deliverance – 15. März 2024

Contra: Operation Galuga – 12 März 2024

Pentiment – 22. Februar 2024

Neue Spiele ab heute für Nintendo Switch Online:

Snake Rattle N Roll

R.C. Pro-Am

Battletoads in Battlemaniacs

Killer Instinct

Blast Corps (Erweiterungspaket erforderlich)