Riesiger Switch 2 Leak spricht von 3 neuen Buttons, neuen Modulen und besserer Auflösung

In einem neuen Blogeintrag des Peripherie-Herstellers Mobapad teilt das Unternehmen zahlreiche Informationen “aus erster Hand” mit seinen Lesern.

Unter anderem scheint diese neue Meldung auch das Gerücht über magnetische JoyCon zu bestätigen, von der wir dieser Tage ebenfalls berichteten.

Tragen wir mal zusammen, was Mobapad erfahren haben will:

So spricht der Blogeintrag etwa von einem 1080p LCD-Bildschirm auf 8 Zoll Diagonale und supportete 4K-Auflösung, wenn die Switch in ihrem Dock steckt. Die Basisstation soll auch funktional überarbeitet worden sein und sich nun mit verstellbarem Standwinkel daherkommen.

Switch 2 sowohl physisch als auch digital komplett kompatibel

Angesichts der Tatsache, dass seit dem Launch des Handhelds das HD-Rumble immer weniger im Gespräch war, überrascht die Info, dass die ALPS-Vibrationsmotoren weiterhin verbaut sein sollen. Dann wiederum hat das sicher auch mit der vollen Abwärtskompatibilität.

Diese führt auch dazu, dass die alten Switch-Module (wie auch die digitalen Bibliotheken der User) zwar von der Switch 2 gelesen und abgespielt werden, Spiele für den neuen Handheld-Konsolen-Hybriden werden aber auf Modulen mit anderem Form-Faktor ausgeliefert. Die alten JoyCon und der Pro Controller seien weiterhin kompatibel mit der Konsole.

Spannend ist in dem Zusammenhang, dass der Blogeintrag von insgesamt drei neuen Tasten an den JoyCon spricht. Je einer befindet sich an den “Seiten” des linken und rechten Controllers. Sie könnten, wenn wir den Text richtig interpretieren, auf die Namen SL und SR hören. In jedem Fall seien diese Knöpfe aus Metall. Welche Funktion sie genau haben, ist offen. Ich hoffe ja auf rückwärtige Tasten, wie sie viele Pro Controller aufweisen. Unter der “Home-Taste” sei auf der Switch 2 eine zusätzliche Funktions-Taste zu finden.

So, wie das hier geschildert ist, sieht es so aus als könnte Nintendo das Sony-Modell verfolgen: PS4 Controller funktionieren bekanntlich auch an der PS5, allerdings nur, in PS4-Titeln.

So oder so: Die magnetische Haftung der Controller werde auf elektromagnetischem Wege erzielt.

Diese Informationen sind wie immer mit Vorsicht zu genießen. Es ist allerdings nicht ungewöhnlich, wenn Peripheriehersteller im Vorfeld Hardware-Details erfahren. Was erhofft ihr euch von einer Switch 2? Ich bin ja mittlerweile an dem Punkt angekommen, an dem mir einfach nur ein spürber stärkeres Gerät ausreichen würde. Das Konzept der Switch hat sich bewährt und für mich ist undenkbar, für meine Nintendo-Spiele zu einem rein stationären Gerät zurückzukehren.