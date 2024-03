Noch so ein Extraction-Game? Ex-Riot-Devs haben sich besonderen Twist ausgedacht

Bisher kennt ihr Extraction-Games bestimmt eher als Shooter. Doch die ehemaligen Riot-Games-Entwickler, die nun bei Elodie Games arbeiten, machen aus dem Genre ein Rollenspiel, das irgendwo zwischen Dark and Darker, Overwatch 2 und League of Legends zu verorten ist.

Das bunteste Extraction-Game, das ich jemals gesehen habe

Rainbox Six Extraction, The Cycle und Escape From Tarkov sind sicher einige der ersten Spiele, an die ihr beim Thema "Extraction" denkt. Doch laut den Entwicklern von Elodie Games kann Extraction so viel mehr als das und mit Seekers of Skyveil wollen sie das beweisen.

Mit bunten Charakteren und Einflüssen aus MOBAs wie League of Legends schließt ihr euch in Seekers of Skyveil mit bis zu zwei weiteren Helden zusammen, um im Everbloom zu kämpfen und Schätze zu erbeuten. Diese dürft ihr allerdings nur behalten, wenn ihr das Match erfolgreich abschließt und nicht vorher ausscheidet. Ihr kommt aber auch voran, wenn ihr keine Schätze bergen könnt.

Auf der Karte gibt es zudem einige Geheimgänge, In-Game-Events und andere Überraschungen, die die Matches unvorhersehbar machen.

Eure Charaktere lassen sich mit den gesammelten Ressourcen aufwerten und so könnt ihr in immer gefährlichere Gebiete vordringen. Wie auch in League of Legends gibt es verschiedene Champions mit speziellen Fähigkeiten, mit denen ihr in die Matches mit insgesamt 24 Spielern einsteigen könnt. Das Ganze findet in einer Top-Down-Perspektive statt, wie man sie aus MOBAs kennt.

So wie es aussieht, könnte Seekers of Skyveil eine frische und fröhliche Variante eines Extraktionsspiels werden. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es für den Titel noch nicht, dafür könnt ihr euch jetzt für die bevorstehenden Spieltests von Seekers of Skyveil anmelden. Aktuell befindet sich das Spiel noch in der Alpha-Entwicklungsphase.