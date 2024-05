Hades 2 startet durch: So erfolgreich verläuft der Early Access bisher

Nach dem Early-Access-Start von Hades 2 hat Supergiants Titel bereits eine Menge Spielerinnen und Spieler angelockt.

Der Spitzenwert liegt aktuell bei 103.567 gleichzeitig aktiven Usern innerhalb der vergangenen 24 Stunden.

Übertrumpft den Vorgänger

Damit hat Hades 2 den Rekord seines Vorgängers auf Steam (37.749 gleichzeitig aktive User) deutlich übertrumpft.

Wenngleich hier anzumerken ist, dass Hades damals zuerst exklusiv im Epic Games Store debütierte und erst später zu Steam kam.

Wie SteamDB zeigt, sind seit dem Early-Access-Launch von Hades 2 auch die Spielerzahlen des Vorgängers wieder etwas nach oben gegangen.

Das erste große Update für Hades 2 soll "später in diesem Jahr" erscheinen, in der Zwischenzeit schaut man sich auch das Feedback der Fans genau an.

"Dieses große Update wird nach unserem anfänglichen Launch einige Monate brauchen", heißt es. "Darüber hinaus erwarten wir, dass wir mindestens bis Ende 2024 im Early Access bleiben, um den verbleibenden Content zu entwickeln, den wir geplant haben."