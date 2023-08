The Mandalorian: Staffel 1 und 2 erscheinen auf Blu-Ray und 4K Ultra HD.

Die ersten beiden Staffeln von The Mandalorian werden in physischer Form veröffentlicht.

Ihr bekommt sie dann sowohl auf Blu-Ray als auch als 4K-Ultra-HD-Disc.

Noch in diesem Jahr

Star Wars: The Mandalorian: The Complete First Season und Star Wars: The Mandalorian: The Complete Second Season sollen beide am 12. Dezember 2023 veröffentlicht werden.

Bisher gilt die Ankündigung aber nur für den US-Markt. Es wäre aber überraschend, wenn die Veröffentlichung nicht weltweit erfolgt.

Beide Staffeln werden im Steelbook veröffentlicht und bringen ein paar Extras mit sich. Wie sie aussehen, seht ihr nachfolgend.

Vorbestellungen in den USA sind ab dem 28. August 2023 möglich.