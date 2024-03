Zigaretten anbraten, um der Antarktis zu entkommen? Sci-Fi-Kochspiel experimentiert mit Zutaten

Ich liebe es, skurrile Games auf Steam und anderen Plattformen zu finden, und Arctic Eggs fällt genau in diese Kategorie. Als Poultry Peddler seid ihr in der Antarktis gefangen und müsst für eure frierenden Gefährten Frühstück zubereiten, um zu entkommen.

Zigaretten essen ist okay, Eier braten nicht

Das Frühstück besteht im Trailer aus Speck, Eiern und einer Zigarette. Diese wird aber nicht geraucht, sondern mit den anderen Zutaten in der Pfanne geschwenkt. Vielleicht als Ersatz für ein kräftiges Raucharoma? Na ja, in diesem Sci-Fi-Kochspiel isst man wohl wirklich, was auf den Teller kommt. Auch Fisch und Würstchen als erste Mahlzeit des Tages sind möglich.

"Ein Sci-Fi-Kochspiel, in dem du in die Rolle eines Geflügelhändlers schlüpfst, der in der Antarktis festsitzt und sich nach einem Ausweg sehnt. Koche deine illegalen Eier für alle, die hungrig aussehen", heißt es auf Steam. Entwickler The Water Museum kann sich wohl aber nicht so recht entscheiden, ob sie nun die Arktis, wie im Titel, oder wie in der Beschreibung, die Antarktis, meinen. So ganz das Gleiche ist das ja nun nicht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im Trailer zum Spiel könnt ihr die Pfanne drehen, um die stark brutzelnden Eier zu wenden. Anbrennen sollte natürlich nichts. In einem so kalten Klima habt ihr ja auch keine Hitze zu verschwenden, oder? Zudem sehen wir arme, eingesperrte Hühner, Polygon-Soldaten und Wachtürme.

Bis ihr um euer Leben kochen oder euch zumindest lustige Let's-Play-Videos zu diesem komischen Kochabenteuer ansehen könnt, müsst ihr noch ein wenig warten. Auf der Steam-Seite heißt es, der Titel erscheine "bald". Kennt ihr andere skurrile Steam-Spiele, die bald erscheinen?