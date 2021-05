Intellivision Amico: Launch-Titel und Zubehör vorgestellt

Die Intellivision Amico erscheint im Oktober 2021

Sie startet mit sechs vorinstallierten Spielen und zwei Controllern

Bis zu sechs Smartphones können mit einer App zu weiteren Controllern umfunktioniert werden

Die kompakte Heimkonsole Amico von Intellivision erscheint im Oktober dieses Jahres. Heute gibt der Hersteller bekannt, welche Launch-Titel und welches Zubehör auf die Familienkonsole warten.

Insgesamt sechs Spiele sollen standardmäßig in jeder Amico vorinstalliert sein. Kostenlos zu jeder Konsole erhaltet ihr die Sportspiele Intellivision Skiing und Cornhole, das Würfelspiel Farkle, den Action-Hit Astrosmash, den Unterwasserspaß Shark! Shark! und ein weiteres, noch geheimes Partyspiel.

Intellivision präsentiert: Die Amico!

Zwei Controller sind im Bundle enthalten. Passende Schutzhüllen für die kleinen Steuerelemente soll es ebenfalls geben. Für eine ganze Familie reicht das noch nicht, aber ihr könnt zusätzlich bis zu sechs Smartphones mit der Konsole verbinden, um diese als Controller zu verwenden. Dafür müsst ihr euch lediglich eine App herunterladen. Insgesamt können also bis zu acht Spieler gleichzeitig zocken.

Zum Launch der familienfreundlichen Konsole werden voraussichtlich 20 weitere Titel aus unterschiedlichen Genres zum Kauf erhältlich sein. Diese sollen zwischen 2,99 und 14,99 Dollar kosten und enthalten keine Lootboxen, In-App-Käufe oder DLCs. Einige von ihnen könnt ihr sogar als physische Edition im Laden kaufen.

So zum Beispiel den Titel "Evel Knievel", bei dem ihr euch als Stuntfahrer ausprobieren könnt, oder "Finnigan Fox" - ein Rätsel-Plattformer, bei dem ihr als Fuchs eine magische Armbrust schwingt. Ein wenig mehr Action bieten der fiese Bombenspaß "Dynablaster" und der Koop-Shooter "Rigid Force Redux Enhanced", bei dem schnelle Reflexe gefragt sind.

Mit "Brain Duel" erhaltet ihr einen Haufen an Gedächtnis-Übungen und in "Moon Patrol" kommen Arcade-Fans auf ihre Kosten. Zusätzlich könnt ihr auch "Bigplanes" und "Missile Command" in teilnehmenden Geschäften finden.

Weitere Spiele wurden bereits für die Konsole bestätigt: