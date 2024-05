EA FC 24 Ligue 1 TOTS & D1 Arkema TOTS: Leaks enthüllen erste Profis

Es ist etwa Halbzeit beim Team der Saison-Event und der Release ist das FC 24 Ligue 1 und D1 Arkema TOTS , das am Freitag, dem 10. Mai 2024 um 19:00 Uhr, erscheinen soll. Es sind zwar noch ein paar Tage bis dahin, doch wie üblich gibt es bereits jetzt die ersten Leaks zu Spielern und Spielerinnen, die erscheinen sollen. Falls euch die Neugierde schon jetzt packt, zeigen wir euch auf dieser Seite alle bislang geleakten Profis der französischen ersten Liga der Herren und Frauen. Wie üblich stellen wir euch auch alle Spieler und Spielerinnen mit ihren Upgrades im Detail vor, sobald das offizielle Team von EA veröffentlicht wurde.

FC 24 TOTS Ligue 1 Leaks: Diese Spieler sollen erscheinen

In der fünften Event-Woche steht der französische Fußball im Fokus, der am Freitag, dem 10. Mai 2024 (19:00 Uhr) mit dem Release des Ligue 1 TOTS gefeiert wird. Bis zum Release ist es noch ein Stück hin, doch die ersten Leaks zu den erscheinenden Spielern gibt es bereits von vertrauenswürdigen Quellen wie Fut Sheriff, FifaTradingRomania, Fut Police und Co. Wie die anderen Teams werden für das Ligue 1 Team wieder 15 Spieler erwartet, (fünf Stürmer, fünf Mittelfeldspieler, vier Verteidiger und ein Torwart), die von ein paar weiteren SBC-Spielern und einer Handvoll "Ligue 1 TOTS Moments"-Spielern komplettiert werden.

Wir stellen euch nachfolgend alle bislang geleakten Ligue 1 TOTS-Spieler vor, behaltet aber immer im Hinterkopf, dass diese Infos nicht offiziell sind und damit falsch sein können. Zudem sind die GES-Upgrades nur erste Vorhersagen und können sich von den tatsächlichen Upgrades bei Release unterscheiden.

Info: Für das französische Team gab es vorab keinen Ligue 1 TOTS Vote, denn EA wählt die Spieler in diesem Jahr anhand der tatsächlichen Leistungsdaten der Profis in der Saison 2023/24 aus. Genaueres dazu erfahrt ihr hier: Warum es in FC 24 keine TOTS Votes gibt (außer dem Bundesliga TOTS Vote).

Spieler Rating / Upgrades

(GES / SB / SF) PlayStyle+ & PlayStyles POS Verein Achraf Hakimi 93 / tba★SB / tba★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ tba★SB / tba★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 84 / 4★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Harter Pass

PS#2 = Schneller Schritt RV (RAV) Paris Saint-Germain Vitinha 92 / tba★SB / tba★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ tba★SB / tba★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 80 / 3★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss ZM Paris Saint-Germain Kylian Mbappe 98 / tba★SB / tba★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ tba★SB / tba★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 91 / 5★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Schneller Schritt

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Raserei

PS#2 = Flair

PS#3 = Trivela ST (MS, LF) Paris Saint-Germain Pierre-Emerick Aubameyang 95 / tba★SB / tba★SF

(Bundesliga TOTS-Karte)

/ tba★SB / tba★SF (Bundesliga TOTS-Karte) 80 / 4★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Lupfer

PS#3 = Raserei

PS#4 = Flair

PS#5 = Trivela ST (MS) Olympique Marseille

FC 24 Ligue 1 TOTS Leaks: Diese Spieler sollen im französischen Herren-Team landen.

