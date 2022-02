Nintendo beendet den eShop-Support auf 3DS und Wii U - Ab 2023 keine Käufe mehr möglich

Die eShop-Ära auf 3DS und Wii U endet in naher Zukunft.

Wie Nintendo mitgeteilt hat, sind ab März 2023 auf beiden Systemen keine Käufe mehr im eShop möglich.

Was erhalten bleibt

Der Download von gekauften Spielen und DLCs ist weiterhin möglich, ebenso sind Updates weiter verfügbar und ihr könnt online spielen.

Ihr könnt nur nichts mehr kaufen und es werden auch keinerlei neue Inhalte mehr veröffentlicht.

Die Einstellung der Kaufmöglichkeit erfolgt in mehreren Phasen. Ab dem 23. Mai 2022 könnt ihr euer eShop-Guthaben nicht mehr per Kreditkarte aufladen, ab dem 29. August 2022 ist das auch nicht mehr über Guthabenkarten möglich. Download-Codes lassen sich noch bis Ende März 2023 einlösen.

Betroffen sind davon folgende Geräte:

New Nintendo 3DS

New Nintendo 3DS XL

New Nintendo 2DS XL

Nintendo 3DS

Nintendo 3DS XL

Nintendo 2DS

Wii U Deluxe

Wii U Basic

Ab Ende März 2023 werden im Nintendo #eShop keine Käufe mehr für Systeme der Nintendo 3DS-Familie und Wii U möglich sein.



In unserem Support-Bereich findet ihr dazu mehr Informationen: https://t.co/WQ3g0wNaaT — Nintendo DE (@NintendoDE) February 16, 2022

Ab März 2023 kann euer verbliebenes Guthaben dann nur noch für eShop-Käufe auf der Switch genutzt werden, wenn ihr eure Nintendo Network ID mit eurem Nintendo Account verknüpft.

Um anlässlich dessen noch einmal zurückzublicken, hat Nintendo eine spezielle Webseite eingerichtet, auf der ihr eure Spielehistorie der beiden Systeme dargestellt wird.

"Wir danken euch für eure Unterstützung des Nintendo eShop für Wii U und die Nintendo-3DS-Familie", heißt es. "Wir hoffen, dass ihr diese Systeme auch weiterhin gerne nutzen werdet. Deshalb haben wir die Gelegenheit genutzt, eine Webseite einzurichten, auf der ihr anhand verschiedener Spielstatistiken auf eure Zeit mit diesen Systemen zurückblicken könnt."