Rogue Heroes: Ruins of Tasos - Rogue-Zeitgeist und 16-Bit-Nestwärme

Rogue Heroes ist praktisch eine Studie, wie wichtig "Pacing" in einem Spiel ist. Wie es euch starten lässt, wie ihr fortschreitet und nach und nach Erfolge erzielt. Man will nicht, dass der Spieler durchsegelt und dann plötzlich gegen eine Wand haut, die ihm den Spaß vielleicht endgültig verdirbt.

Der Idealzustand ist ein graduelles Vorankommen in immer mäßigen Schritten gemäß dem Schwierigkeitsgrad. Was man eigentlich nicht möchte, ist das, was sich Rogue Heroes leistet: Die Wand steht am Anfang - oder in diesem Falle eher ein moderater Hügel - und im Anschluss rauscht man durch, weil fast alles in diesem ersten Dungeon erledigt wurde, was man später braucht.

Von da an war Rogue Heroes ein komplett anderes Spiel. Dungeon 2 und 3 waren Selbstläufer, beide wurden im ersten Anlauf bezwungen. Im vierten und letzten der regulären Verliese bin ich dann zumindest noch ein paar Mal gestorben, aber auch nur, weil ich das Aufleveln meiner Lebensleiste sträflich vernachlässigte. Als das erledigt war, war die Welt auch schon fast gerettet. Ich verbrachte also die Hälfte der Spielzeit im ersten Fünftel des Spiels zu und den Rest dann erkundete ich alles andere. Wie gesagt, ein perfektes Beispiel, wie das Pacing nicht aussehen sollte.

Das ist ein wenig extrem gesprochen, aber ja, der erste Dungeon war der, in dem ich die meiste Zeit verbrachte. Mit Abstand. Ihr startet dieses Ich-sehe-wie-Link-to-the-Past-aus!-Spiel in den zerstörten Resten eines Dorfes, merkt schnell, dass Nord, West und Süd keine Optionen sind, weil euch Hindernisse ziemlich direkt stoppen, also erkundet ihr die Gegend östlich. In diesem anfangs recht übersichtlichen Areal findet ihr schnell den Weg zum ersten von vier großen Dungeons und legt los. In bester Rogue-like-Manier kommt ihr ein Stück voran, sammelt ein paar Kristalle, sterbt und nehmt diese mit zurück zum Dorf. Hier investiert ihr sie in neue Händler, um diese dann für die Verbesserung neuer Fertigkeiten zu entlohnen. Lebensenergie, Angriffskraft, Nützlichkeit von Items, alles lässt sich mit Kristallen verbessern. Seid ihr damit fertig, dann geht es zurück in den Dungeon, nächste Runde. Nach zwanzig oder so dieser Läufe hatte ich dann endlich den ersten Boss besiegt und bekam ein Item, dass mir neue Bereiche der Welt und einen neuen Dungeon öffnete.

Die ideale Verbindung zwischen statisch und prozedural

Aber es gibt bei Rogue Heroes viele gute Nachrichten, zu aller erst die, dass ich mir das nicht angetan hätte, wenn es keinen Spaß machen würde. Das Spiel ist ein interessanter Mix aus einer statischen Oberwelt, in der ihr nach und nach vorankommt, wenn ihr die richtigen Gegenstände habt: Einen Greifer, mit dem ihr euch über Abgründe zieht, einen Hammer, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen, solche Dinge. Es gibt viele Ecken zu erkunden und ein paar Geheimnisse zu entdecken. In den Dungeons jedoch wird alles immer neu ausgewürfelt. Jeder davon hat drei Etagen und in jeder habt ihr etwa zehn Räume. Welche und wie sie verbunden sind, das wechselt jedes Mal, wobei ich schätzen würde, dass jede Etage einen Pool aus 25 Räumen hat, aus dem sie zusammengesetzt wird. Die des ersten Dungeons müsste ich alle kennen...

In den Dungeons holt ihr dann dafür die nötige Währung.

So ist es auch an dieser Stelle ein Mix aus statischen Elementen - die Rätsel eines Raumes und seine Gegner nicht - und prozeduralen, da ihr nie wisst, was der nächste Raum sein wird. Das reicht, um genug Abwechslung für eine ganze Weile zu schaffen, aber umgeht die Fallstricke, die komplett prozedurales Design so mit sich bringt. Manche der Räume in Hades wirkten oft lieblos, weil sie es waren. Hier hat jeder seinen eigenen kleinen Twist und vor allem Puzzles, die sich jemand speziell und genau so ausdachte. Das ist der Vorteil, der Nachteil ist, dass man irgendwann das Spiel kennt. Aber dann muss ja nicht alles ein Endlos-Läufer sein.

Dann spielt sich Rogue Heroes einfach gut. Die Steuerung bietet viel unmittelbares Momentum, das man bei dem Look gar nicht erwartet hatte. Zelda spielt sich recht träge im Vergleich und die Optik ist so nah an dem visuellen Vorbild im Geiste, dass ich automatisch eine ebensolche eher methodisch-träge Steuerung erwartete. Die kleinen Kopffüßler hier sind aber weit zügiger und omnidirektional unterwegs. Zu den Gegnern hinzuflitzen und die mit schnellen Schwertstreichen wegzusäbeln macht weit mehr Freude als ich zunächst bei der kurzen Waffenreichweite erwartet hatte.