Logitech MX Brio 4K Webcam im Test - Die Revolution für dunkle Räume?

Logitechs Webcam liefert eine exzellente Bildqualität, Abstriche gibt es bei der Mikrofonqualität und es hätten gerne mehr Optionen sein dürfen.

Webcams gibt es wie Sand am Meer, gleichermaßen schwankt die Qualität je nach Gerät zwischen exzellent und da erkennt man doch gar nichts mehr. Wenn eure Webcam, ob freistehend oder fest verbaut, zu den Letzteren zählt und ihr häufig eine braucht, hat Logitech mit seiner neuen MX Brio 4K Webcam vielleicht eine gute Wahl für euch im Angebot. Wenn ihr denn bereit seid, 230 Euro für eine Webcam auszugeben.

Logitech MX Brio Release: 06.03.2024

Hersteller: Logitech

Preis: ca. 230 Euro

Box & Zubehör: In der kleinen, überschaubaren Verpackung findet ihr neben der Webcam selbst noch einen Montageclip mit abnehmbarem Adapter, ein USB-C-Kabel und die Bedienungsanleitung. Kurz gesagt also alles, was ihr braucht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Design und Verarbeitung: Die Unterschiede gegenüber der vorherigen Logitech Brio finden sich im überarbeiteten Design, KI-Features und im größeren Sensor. Ihr habt hier einen Sensor mit 8,5 Megapixel, der für deutlich feinere Details sorgen soll. Ebenso möchte man dadurch die Performance bei wenig Licht erhöhen. Ob das klappt? Damit beschäftigen wir uns gleich.

Die Webcam selbst verfügt über eine zylindrische Form, eine große Linse in der Mitte und eine metallisch glänzende Oberfläche in der Farbe Grafit (eine hellgraue Variante gibt’s aber ebenfalls). Rund um die Linse herum befindet sich ein kleines Rädchen, mit dem ihr vorne die Klappe vor der Linse schließt. So habt ihr auf jeden Fall Privatsphäre, die ihr direkt am Gerät einstellen könnt. Eine LED informiert euch wiederum darüber, wenn das Gerät aktiv ist, und es sind zwei Mikrofone verbaut. Die Rückseite ist nicht ganz so ansehnlich, hier findet ihr den USB-C-Port. Und den braucht ihr definitiv auch an eurem PC.

Was deutlich auffällt, ist das höhere Gewicht im Vergleich mit anderen Webcams. Die MX Brio 4K bringt stolze 137 Gramm auf die Waage. Für solch ein Gerät schon ein ordentliches Gewicht, zumal der Vorgänger nur 63 Gramm wog. Mit dem Montageclip kommt ihr sogar auf 176 Gramm, je nach Setup müsst ihr also vielleicht erst einmal etwas herumfummeln, bevor ihr die ideale Position gefunden habt. Auch das USB-C-Kabel hätte gerne eine Spur dünner und weniger auffällig sein können. Gleichzeitig sorgt es jedoch für eine Art Gegengewicht und hält die Kamera davon ab, nach vorne zu fallen (wenn sie nicht sehr stabil steht).

Logitech MX Brio 4K Webcam - Bilder of Attribution

Performance: Dass die MX Brio auch bei wenig Licht gute Resultate liefern soll, darauf legt man bei Logitech großen Wert. Und das ist in diesem Fall nicht einfach nur Marketinggerede. Auch in dunklen Räumen stellt die MX Brio euer Gesicht detailliert und klar dar. Und das ist in solchen Szenarien ja auch das Wichtigste. Klar, rundherum sehen die dunklen Abschnitte des Raums nicht mehr ganz so toll aus, aber die stehen ja auch nicht im Fokus.

Wie gesagt, im Gesicht bleiben auch die Details erhalten, etwa auf der Haut oder bei Haaren. Natürlich nicht ganz so perfekt wie bei besten Lichtverhältnissen, doch im Dunkeln ist das hier eine echt gute Leistung.

Und wenn es hell ist, sieht wirklich jeder, wenn ihr irgendwelche Makel in eurem Gesicht habt. Schlecht für mich, gut für die Kamera, denn es zeigt, wie detailliert die MX Brio euch aufnimmt. Ganz egal, ob das nun im Gesicht ist oder bei den Farben, Mustern und Oberflächen der Kleidung, die ihr tragt. Bei idealen Bedingungen habt ihr ein hervorragendes Bild, ob nun bei 30 fps in 4K oder 60 fps in 1080p.

Können die integrierten Mikrofone da mithalten? Nun, sagen wir teilweise. Die Sprachqualität an sich ist okay für eine Webcam. Nicht grandios, nicht mies. Ihr seid verständlich und wenn das für euch das Hauptkriterium ist, dann liefert die Webcam vernünftige Arbeit ab. Wer professionell streamt, hat vermutlich so oder so ein entsprechendes Mikrofon. Und wenn nicht, ist das definitiv die bessere Alternative dazu.

Dafür funktioniert das KI-unterstützte Noise Cancelling recht gut und ist in der Lage, Geräusche wie das Tippen auf der Tastatur oder einen Ventilator, der neben euch läuft, gut herauszufiltern. Da gibt es nur wenig, was euch beim Reden stört.

Software: Spielerinnen und Spieler nehmen ihre Einstellungen über Logitechs G-Hub-Software vor. Alternativ könnt ihr das beim Streamen mit Logi Options+ und im Business-Bereich mit Logi Tune machen. So wird jeder glücklich, mehr oder weniger. So richtig ausufernd sind die Optionen nämlich nicht. Ihr könnt das Sichtfeld einstellen, ebenso Dinge wie Belichtungszeit, ISO oder automatische Belichtung.

Regulierungen bei Temperatur, Kontrast und so weiter sind ebenfalls möglich. Ihr könnt auch die Kamera nach unten drehen und so zum Beispiel Dinge vor euch auf dem Schreibtisch präsentieren. Der Show Mode dreht dabei automatisch das Bild, sodass alle anderes richtig sehen. Filter oder Hintergrundoptionen sucht ihr indes leider vergebens.

Zu kaufen gibt es die Logitech MX Brio 4K Webcam unter anderem bei Amazon.de, Media Markt oder auch notebooksbilliger.de.

Logitech MX Brio - Fazit

Braucht ihr die MX Brio von Logitech? Das kommt darauf an. Wer hier und da mal einen Video-Call hat, muss eigentlich keine 230 Euro für diese Webcam ausgeben, da reicht auch eine günstigere Option (oder die im Laptop verbaute Kamera) in Verbindung mit einem guten Headset. Die MX Brio ist eher eine Option für euch, wenn ihr wirklich regelmäßig und auch längere Video-Calls habt. Oder wenn ihr streamt. Für ihren Preis liefert sie dabei in hellen und dunklen Räumen exzellente Arbeit ab. Lediglich ein paar mehr Optionen wären nett gewesen und die Mikrofonqualität ist nicht die allerbeste. Ein paar Abstriche muss man also leider machen, in puncto Bildqualität präsentiert sich die MX Brio aber wirklich von ihrer besten Seite.