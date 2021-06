Schöner als in Songs of Conquest wird Retro-Grafik nicht mehr

Seit Songs of Conquest vor zwei Jahren auf der E3 angekündigt wurde, habe ich oft daran gedacht und mich gefragt, wann es wohl Neues von offizieller Seite dazu geben würde. Gestern war es so weit, glücklicherweise in einer Phase, als ich diese bildhübsche Heroes of Might & Magic-Hommage mal wieder für eine Weile gerade wieder vergessen hatte.

Das hier ist der neuen Gameplay-Trailer, den die schwedischen Entwickler von Lavapotion gestern auf der PC Gaming Show der E3 teilten, es ist sogar ein bisschen vom taktischen Rundenkampf zu sehen:

Gerade, weil ich mal eine Weile nicht daran gedacht hatte, war die Überraschung eines losen Veröffentlichungszeitraumes in nicht allzu weiter Ferne, eine umso schönere für mich. Wie sich herausstellt, "kreisten" die Göteborger "Early 2022" als Terminfenster ein.

Es bleibt eine wunderbare Mischung aus Oberwelt-getriebenem Rollenspiel mit Aufbauelementen. Nach und nach deckt ihr mit eurem Helden eine Weltkarte auf, findet Schätze, Ausrüstung, Verbündete und baut nach und nach eure Basis aus. Natürlich macht man sich unterwegs auch unbeliebt, und bekriegt dann Feinde in klassischer, rundenbasierter Hexfeld-Manier.

Erkunden, kämpfen, Stadt ausbauen. Ein vertrauter, süchtig machender Zyklus.

Optisch ist es geschickt mit Tiefe und buchstäblich blendenden Lichteffekten ausgestattete Pixelart, die mir fabelhaft gefällt. Sehr schöne Details in den Animationen und ein schöner Spagat zwischen Retro und Moderne.

Wer noch King's Bounty oder Heroes of Might & Magic kennt, das heute leider sträflich in Vergessenheit geraten ist, der weiß, wie stark der "nur noch eine Runde"-Effekt dieser Sorte Strategie-Mix sein kann. Die nächste Entdeckung, die den Helden oder sein Reich weiterbringt, scheint immer just hinter dem Rand des Kriegsnebels verborgen. Das zieht fast magisch voran und sorgt für lange Nächte.

Die Kämpfe laufen in Runden ab.

Die Fantasy von Songs of Conquest ist eher klassisch ausgerichtet, was man in diesem Fall wohl nicht anders haben wollen würde. Vier Parteien buhlen um eure Gunst: Die typische autoritäre "Ritterfraktion" der Arleon, die sich aus den Resten eines Imperiums rekrutieren, das in diverse Baronien zerfallen ist, dürfte für viele die Standardwahl sein.

Die Barya sind ehemalige Untertanen der Arleon und nun ein Händlerstaat, der sich unter anderem Schwarzpulver zunutze macht. Die Rana sind ein Echsenvolk aus den Sümpfen und die Barony of Loth ist eher nekromantisch unterwegs.

Ich habe zur Ankündigung schon ein paar Gedanken verfasst, warum Songs of Conquest auf meiner Most Wanted-Liste gelandet ist. Werft mal einen Blick darauf.