Asterix & Obelix: Slap Them All 2 im Test – Beim Teutates, das sieht wirklich bezaubernd aus!

Alleine grafisch eine wirklich tolle Umsetzung der Vorlage, zudem spielerisch verbessert, aber noch mit Luft nach oben.

2021 lieferten Mr Nutz Studio und Microids mit Asterix & Obelix: Slap Them All bereits solide Prügelkost mit den beiden namensgebenden Galliern ab. Zwei Jahre später ist die Fortsetzung da und soll die Formel weiter verbessern. Aber ist Asterix & Obelix: Slap Them All 2 wirklich ein in allen Belangen verbessertes Spiel? Nach der Krone des Genres greift es jedenfalls nach wie vor nicht.

Asterix & Obelix: Slap Them All 2 Release: 17.11.2023

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Beat 'em up

Entwickler: Mr Nutz Studio / Microids

Preis: ca. 25 Euro (PC), ca. 40 Euro (Konsolen)

Optisch eine Augenweide

Was direkt auffällt, ist, dass auch Slap Them All 2 absolut bezaubernd aussieht. Charaktere, Hintergründe, Animationen… Man hat wahrlich das Gefühl, sich durch einen interaktiven Comic-Band zu prügeln. Die 2D-Grafik ist wirklich das Aushängeschild dieser Serie, wenngleich manche Gegner so wirken, als hätte man sie direkt aus dem Vorgänger übernommen. Aber nun gut, römische Soldaten sehen nun mal aus wie römische Soldaten. Das schmälert jedoch kaum den visuellen Gesamteindruck des Spiels, der nicht nur Fans begeistern dürfte.

Was die Story anbelangt, bekommt ihr eine neue Geschichte vorgesetzt, bei der einmal mehr das friedliche Leben im gallischen Dorf unterbrochen wird. Grautvornix braucht eure Hilfe, denn sein Vater Ozeanix, der gleichzeitig der Bruder von Majestix ist, ist unschuldig im Gefängnis gelandet. Er wird für den Diebstahl eines Lutetia-Adlers der römischen Legion verantwortlich gemacht. Obelix schlägt zwar vor, sich einfach durchs Gefängnis zu prügeln und ihn zu befreien, doch stattdessen macht ihr euch auf die Suche nach den wahren Dieben.

Asterix & Obelix: Slap Them All 2 - Screenshots

Spielerisch verbessert?

Das Gameplay hebt sich nicht in bedeutender Weise vom Vorgänger ab, wenngleich es ein paar Verbesserungen gibt. Und ein paar Frustrationen. Grundsätzlich gibt es hier etwa knapp über 20 Levels. Deutlich weniger als im ersten Teil, der hatte mehr als 50, allerdings sind die Stages im Nachfolger spürbar umfangreicher. Insofern gleicht sich das aus.

Insgesamt fühlt sich Slap Them All 2 besser ausbalanciert an, egal ob ihr alleine oder im Koop-Modus (für zwei Spielerinnen und Spieler) spielt. Dennoch gilt, dass das hier in Bezug auf die Schwierigkeit kein Kinderspiel ist. Selbst auf der niedrigsten Stufe solltet ihr schon aufpassen, was ihr da tut. An manchen Stellen entsteht das Gefühl, als wäre man ein wenig übers Ziel hinausgeschossen.

Das gilt erst recht, wenn ihr es mit Gegnern zu tun habt, die euch zum Beispiel durch einen Messerwurf wiederholt für einen kurzen Moment betäuben können. Wenn ihr mehrere Treffer nacheinander einsteckt und dabei noch weitere von anderen Gegnern, geht eure Gesundheit ganz schnell flöten. Je nach Situation und Gegnerzahl ist es zudem nicht immer leicht, noch den Überblick zu behalten. Wenn dann noch ein Mitspieler über den Bildschirm wuselt, führt das vereinzelt zu Problemen.

Abseits dessen hat Mr Nutz Studio an den beiden Hauptprotagonisten geschraubt und ihre Movesets optimiert. Für Spezialattacken, die sich zudem aufladen lassen, braucht ihr etwa keine Energie mehr. Dennoch ladet ihr im Kampf eine Energieanzeige auf. Die könnt ihr einerseits bereits nach einem gefüllten Balken einsetzen, um euch im Wut-Modus kurzzeitig stärker zu machen und euch so in entscheidenden Momenten womöglich einen Vorteil zu schaffen. Alternativ wartet ihr, bis die Anzeige voll ist und löst einen ultimativen Angriff aus. Asterix rast hier dann in Windeseile von einem Feind zum anderen und haut sie aus den Sandalen, während Obelix Hinkelsteine vom Himmel regnen lässt. Beides macht kurzen Prozess mit größeren Gegneransammlungen.

Spielt ihr alleine, könnt ihr übrigens jederzeit zwischen Asterix und Obelix wechseln. Beide haben ihre eigenen Lebensbalken, wenn es bei einem kritisch wird, wechselt also vielleicht erst einmal zum anderen. Wird einer außer Gefecht gesetzt, müsst ihr den Rest des Levels auf ihn verzichten. Alles in allem präsentiert sich das Gameplay gegenüber dem Vorgänger in jedem Fall verbessert, wenngleich es nach wie vor nicht vor Tiefgang strotzt.

Asterix & Obelix: Slap Them All 2 - Fazit

Insofern ist auch Slap Them All 2 noch ein gutes Stück von der Genre-Krone entfernt. Was man aber sagen kann, ist, dass ihr hier mehr als solide Kost geboten bekommt. Ich liebe den Grafikstil des Spiels, da kann ich ihm als Asterix-Fan auch verzeihen, dass es nicht mega viel Tiefgang zu bieten hat. Insofern dürfte Asterix & Obelix: Slap Them All 2 besonders die Fans begeistern, gleichermaßen ist es interessant für alle, die nicht von einer Fülle an spielerischen Optionen beziehungsweise Movesets erschlagen werden möchten. Ist ja nicht jeder ein Prügelspiel-Experte, nicht wahr? Einem dritten Teil mit weiteren Verbesserungen wäre ich sicherlich nicht abgeneigt und mit einem Preis von 25 Euro auf dem PC macht ihr hier wirklich keinen schlechten Deal. Warum die Konsolenversionen gleich 15 Euro teurer sind, erschließt sich mir jedoch nicht ganz.

Asterix & Obelix: Slap Them All 2 PRO CONTRA Sehr schöne Grafik

Spielerische Verbesserungen

Koop-Modus für zwei Spielerinnen und Spieler

Neue Story rund um die Gallier Nach wie vor weniger Tiefgang als in vergleichbaren Spielen

Übersicht leidet in manchen Situationen

Einige Stellen unnötig schwieriger als andere

Ihr könnt Asterix & Obelix: Slap Them All 2 bei Amazon.de, auf Steam, im Xbox Store, im PlayStation Store und im Nintendo Switch eShop kaufen.