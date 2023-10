Cloud-Streaming für PS5-Spiele kommt diesen Monat, aber nur für Premium-Abonnenten

Für viele eurer PlayStation-5-Titel könnt ihr euch noch diesen Monat über Cloud-Streaming freuen. Nutzen können dieses neue Feature allerdings nur Mitglieder von PlayStation Plus Premium.

Streaming nicht mehr nur für verstaubte Titel

Das Cloud-Streaming für PS5-Spiele wird allerdings nicht vollständig an einem einzigen Tag ausgerollt, sondern kommt Schritt für Schritt zu den Spielern. In Japan erscheint das Feature am 17. Oktober, also bereits nächste Woche, in Europa soll es am 23. Oktober eingeführt werden und in Nordamerika müssen sich Spieler noch bis zum 30. Oktober gedulden.

"Es werden ausgewählte PS5-Spiele zum Streaming zur Verfügung stehen und wir planen, in Zukunft hunderte PS5-Spiele bereitzustellen, die diesen neuen Vorteil unterstützen", sagt Hideaki Nishino, Senior VP of Platform Experience bei Sony Interactive Entertainment, im PlayStation Blog.

Unterstützt werden sollen Spiele wie Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 und Saints Row IV. Aber auch Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys und Fortnite sollen für das Cloud-Streaming verfügbar sein. Auch DLC und In-Game-Käufe können per Cloud-Streaming genutzt werden.

Einige Game Trials könnt ihr ebenfalls mit dem Cloud-Streaming zocken. So lassen sich Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt und The Calisto Protocol ganz ohne Download ausprobieren.

Das Feature bietet dabei eine Auflösung von 720p bis hin zu 4K sowie 60 FPS und SDR- oder HDR-Ausgabe. Für die Ohren gibt es dann 5.1 oder 7.1 sowie Tempest 3D Audiotech.

Es wird langsam Zeit, dass auch die aktuellen Spiele der PS5 mit in das Cloud-Streaming-Angebot aufgenommen werden. Werdet ihr das neue Feature nutzen?