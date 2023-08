Corsair K70 Max Gaming-Tastatur im Test - Magnetisch, praktisch, gut

Hochwertige Tastatur mit magnetisch-mechanischen Switches und viel Flexibitlität, die aber nicht jeder brauchen wird.

Corsair erweitert seine Keyboard-Reihe K70 um die neue Max-Version. Und es stellt sich wie immer die Frage, wie genau man Tastaturen eigentlich noch verbessern kann? Nun, einerseits, indem man bewährte Features weiter optimiert, andererseits gibt es aber auch Neuerungen wie die magnetisch-mechanischen Schalter. Bei diesen lässt sich der Auslösepunkt nach eurem Geschmack anpassen. Klingt cool, aber ist euch das 230 Euro wert?

Corsair K70 Max Release: 10.08.2023

Kompatibel mit: PC, Mac, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4

Hersteller: Corsair

Preis: ca. 230 Euro

Box & Zubehör: Außergewöhnliche Dinge solltet ihr zumindest in Sachen Verpackung nicht erwarten. Die K70 Max ist so sicher untergebracht wie andere Tastaturen und bringt neben der Tastatur selbst noch eine Handballenauflage, kleine Handbücher, ein USB-Typ-C-Kabel mit Textilummantelung sowie eine Leertaste, die mehr Beleuchtung durchlässt, und eine Tastenkappe mit Corsair-Logo mit sich, die ihr auf Wunsch selbst anbringen könnt.

Verarbeitung: Optisch betrachtet ähnelt die K70 Max der K70 RGB Pro, ein paar kleinere Unterschiede lassen sich allerdings ausmachen. Bei der rund 1,17 kg schweren Tastatur (ohne Handballenauflage) haben wir einen Aluminiumrahmen mit schöner Oberfläche, stahlgraue Tastenkappen sowie eine hellgraue Beschriftung. Es handelt sich um ein Full-Size-Keyboard und zusätzlich zu den Standardtasten habt ihr Medientasten, könnt den Sound an- und ausschalten sowie die Lautstärke anpassen, die Tasten sperren, die Beleuchtung auf Knopfdruck wechseln und verschiedene Profile wählen. Den Bereich über den Medientasten hat man diesmal mit einem "Tri-Hex-Muster" versehen", was optisch für ein wenig Abwechslung sorgt.

Die Tasten sind robust und ihr rutscht nicht ab.

Der USB-C-Slot ist mittig auf der Hinterseite platziert worden, die Höhe könnt ihr mithilfe der gummierten Standfüße in zwei Stufen selbst bestimmen. Bleibt noch die Handballenauflage, die aus bequemem Memory-Schaumstoff besteht. Es fühlt sich gut an und die Hände beziehungsweise Handballen liegen sehr angenehm darauf, für die Verbindung zur K70 Max sorgen Magnete.

Tasten und Tippgefühl: Beim K70 Max setzt Corsair auf die robusten und langlebigen PBT Double-Shot-Tastenkappen mit einer Dicke von 1,5 Millimeter. Sie fühlen sich beim Tippen gut und griffig an, sodass ihr nicht leicht von ihnen abrutscht oder ähnliches.

Was die K70 Max aber ausmacht, sind die von Corsair entwickelten MGX Switches, magnetisch-mechanische Schalter. Mithilfe der iCue-Software könnt ihr dabei den Auslösepunkt innerhalb eines festgelegten Bereichs individuell bis auf die Nachkommastelle anpassen. Besagter Bereich liegt zwischen 0,4 und 3,6 mm und lässt sich in Schritten von 0,1 mm ändern. Und das könnt ihr entweder für alle Tasten gleichermaßen wie auch für einzelne Tasten unabhängig voneinander tun.

Die Medientasten auf der rechten Seite.

Noch individueller lassen sich die Tasten anpassen, indem ihr ihnen auf Wunsch zwei unterschiedliche Funktionen zuweist. Diese werden dann durch einen unterschiedlich starken Tastendruck ausgelöst. So könnt ihr etwa verschiedene Zauber mit ein und derselben Taste auslösen oder zwischen gehen und sprinten wechseln, je nach Spiel und wie es euch beliebt.

Änderungen könnt ihr schnell und ohne großen Aufwand vornehmen. Bei den Switches handelt es sich übrigens um lineare, die eine Auslösekraft von 45g haben. Mit in der K70 Max verbaut sind obendrein zwei schalldämpfende Schichten. Alles in allem macht die Tastatur dadurch definitiv klackende Geräusche, wie man sie von mechanischen Keyboards erwartet, sie klingt aber nicht so laut wie manch andere Keyboards, die ich schon vor mir liegen hatten. Wie sehr einem das gefällt oder nicht, ist immer eine subjektive Frage. Mir gefällt es zum Beispiel besser, dass es ein nicht ganz so lautes Klacken ist.

Diese enthaltene Leertaste mit besonderem Muster könnt ihr Wunsch selbst anbringen.

Sowohl was das Spielen als auch Büroarbeiten anbelangt, hinterlässt die K70 Max einen guten Eindruck. Das Tippen der Tasten ist auch über längere Zeit hinweg angenehm und eure Hände liegen bequem auf der Handballenauflage. Da bleiben wenig Wünsche offen. Ob man die vielen Funktionen, die die K70 Max bietet, nun tatsächlich braucht, ist wiederum eine andere Frage. Das hängt stark von den eigenen Bedürfnissen ab. Wer nach einer Tastatur für Büroarbeit sucht, ist an sich auch mit günstigeren Alternativen besser bedient.

Software: Wie bereits erwähnt, setzt Corsair auf seine iCue-Software, um die Einstellungen und alle anderen Optionen der K70 Max anzupassen. Das funktioniert auch ganz gut und ist relativ unkompliziert gestaltet. Einzelne Funktionen, etwa Alt + Tab, lassen sich vollständig deaktivieren, die Beleuchtung bis auf die Tasten genau und mit verschiedenen Effekten anpassen und so weiter. Funktioniert ohne großen Aufwand und zuverlässig.

Zu kaufen gibt es die Corsair K70 Max bei Corsair.

Corsair K70 Max - Fazit

Die K70 Max ist ein würdiger Neuzugang für die K70-Reihe von Corsair. Die Tastatur präsentiert sich mit ihren Features enorm flexibel und bietet Gamern, die darauf wert legen, eine Menge Optionen zur individuellen Anpassung an die eigenen Bedürfnisse. Da muss man am Ende nur noch die Übersicht über all die Profile behalten. Für den Preis gibt es jedenfalls wenig zu meckern, außer vielleicht den Preis selbst. Aber wer auf all das wert legt, ist wahrscheinlich auch bereit, etwas mehr auf den Tisch zu legen. Und genau für diese Ansprüche ist die K70 Max auch eine gute Wahl. Wer diese ganze Featurepalette, wie die mechanisch-magnetischen Switches, nicht braucht, findet günstigere Alternativen.