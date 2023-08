Dead by Daylight Mobile Codes: Holt euch kostenlose Boni (August 2023)

Wenn ihr Dead by Daylight kennt, muss man euch Dead by Daylight Mobile nicht allzu groß erläutern. Es ist wie Dead by Daylight, nur eben für Mobilgeräte. Ihr seid auf der Flucht vor einem Killer (oder spielt ihn) und versucht das Beste daraus zu machen.

Auch für die Mobile-Version gibt es Codes, mit denen ihr euch im Spiel einige kostenlose Extras unter den Nagel reißen könnt.

Welche Codes es für Dead by Daylight Mobile gibt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Welche aktiven Codes gibt es für Dead by Daylight Mobile?

Diese Codes funktionieren aktuell in Dead by Daylight Mobile:

Code Belohnung QMFX4313828528 2 Sinister Stones QMBM8733283903 10.000 Bloodpoints

Welche Codes für Dead by Daylight Mobile sind abgelaufen?

Folgende Codes für Dead by Daylight Mobile sind bereits abgelaufen:

Code Belohnung INVI4183761008 20.000 Bloodpoints SHHH 100 Iridescent Shards

5 Bloody Party Streamers BOOP Boop The Snoot Mask

Wie löse ich Codes in Dead by Daylight Mobile ein?

Die Codes könnt ihr wie folgt in Dead by Daylight Mobile einlösen: