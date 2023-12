Monopoly Go: Kostenlose Würfel - Alle aktuellen Links (Dezember 2023)

Monopoly Go ist eine Neuinterpretation des klassischen, weltweit beliebten Brettspiels. Der Free-to-play-Titel ist kostenlos für Android-Geräte und auf iOS (iPhone) zum Download verfügbar.

Wie ihr es kennt, geht es darum, Grundstücke zu kaufen, Häuser zu bauen und Geld zu verdienen, inklusive Online-Multiplayer-Modus und Minispielen. Um in Monopoly Go weiter voranzukommen, benötigt ihr Würfel beziehungsweise Würfe. Jedes Mal, wenn ihr euch auf dem Spielbrett bewegt, verbraucht ihr einen Würfelwurf.

Um mehr zu bekommen, müsst ihr euch auf Boni für den täglichen Login verlassen, das Spiel mehr abschließen oder Freunde einladen. Natürlich lassen sich Würfel auch gegen Echtgeld kaufen. Und es gibt Links, die euch kostenlose Links bescheren - ganz offiziell!

Monopoly Go Kostenlose Würfel Inhalt:

Welche aktiven Links gibt es gerade für Monopoly Go?

Mit den nachfolgenden Links könnt ihr euch kostenlose Würfel für Monopoly Go abholen. Diese hier funktionieren aktuell:

Zurück zum Monopoly Go Kostenlose Würfel Inhaltsverzeichnis

Wie bekomme ich bei Monopoly Go mehr Würfel?

Kostenlose Würfel für Monopoly Go könnt ihr nicht von Beginn an einlösen. Zuerst einmal müsst ihr im Spiel Level 15 erreichen und damit das Album-Feature freischalten. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr die Links oben einlösen.

Und dahinter steckt auch keine große Magie. Klickt einfach einen der Links auf dem Gerät an, auf dem ihr Monopoly Go installiert habt. Der Link führt euch zu einer neuen Internetseite, die euch fragt, ob ihr sie in Monopoly Go öffnen möchtet.

Bestätigt ihr das, startet die Monopoly-Go-App. Wenn der Link noch aktiv ist und funktioniert, erhaltet ihr im Spiel eine Benachrichtigung darüber, dass ihr gerade kostenlose Würfel erhalten habt.

Zurück zum Monopoly Go Kostenlose Würfel Inhaltsverzeichnis