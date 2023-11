Blade Ball Codes: Gratis Spins und Schwert-Skins im November 2023

Roblox Blade Ball (aka Klingen-Ball) ist ein Spiel im Roblox -Universum und lässt sich am besten als Mischung zwischen Völkerball und Battle Royale beschreiben. Kurz gesagt geht es darum, einen von Spieler zu Spieler fliegenden Ball mit einem Schwert oder durch Spezialfähigkeiten abzuwehren, wodurch der Ball immer schneller wird - euer Reaktionsvermögen und eure Geschicklichkeit werden also auf die Probe gestellt. Um mit dem ansteigenden Tempo Schritt halten zu können, müsst ihr nicht nur eure Reflexe schärfen, sondern auch neue Fertigkeiten erlernen / verbessern und bessere Schwert-Skins finden. Dafür benötigt ihr wiederum Coins, Glück beim Glücksrad oder Blade Ball Codes, die euch direkt ein paar Coins, neue Schwert-Skins, kostenlose Spins am Glücksrad und mehr spendieren. Neue Blade Ball Codes erscheinen regelmäßig, ihr solltet daher immer wieder einmal bei unserer Liste mit allen aktuellen Blade Ball Codes vorbeischauen.

Abgelaufene Blade Ball Codes

Neue Blade Ball Codes sind immer nur für eine begrenzte Dauer gültig – in der Regel mehrere Tage bis Wochen, manchmal auch länger. Abgelaufene Codes könnt ihr zwar weiterhin im Spiel eingeben, jedoch nicht mehr einlösen (ihr erhaltet eine entsprechende Mitteilung). Anschließend findet ihr alle Blade Ball Codes, die derzeit nicht mehr gültig bzw. abgelaufen sind. Sollte ein Code einmal nicht funktionieren, könnt ihr mit einem Blick in die nachfolgende Liste überprüfen, ob er überhaupt noch gültig ist. Zudem seht ihr, was ihr verpasst habt und was vielleicht wieder kommt, denn manchmal werden inaktive Codes auch wieder reaktiviert.

WEEK4 - Remnant Sword Skin

- Remnant Sword Skin RRRANKEDDD - 1.000 Coins

- 1.000 Coins SORRY4DELAY - 9.000 Coins

- 9.000 Coins UPDATETHREE - Wheel Spin

- Wheel Spin 10MLIKES - 200 Coins

- 200 Coins HOTDOG10K - Hotdog Sword Skin

- Hotdog Sword Skin SITDOWN - 200 Coins

- 200 Coins 10000LIKES - 200 Coins

- 200 Coins 5000LIKES - 200 Coins

- 200 Coins ThxForSupport - 200 Coins

- 200 Coins 10000LIKES - 200 Coins

- 200 Coins 50000LIKES - 200 Coins

- 200 Coins 200KLIKES - 200 Coins

- 200 Coins FORTUNE - Wheel Spin

- Wheel Spin 10KFOLLOWERZ - Special Skin

- Special Skin 500K - 200 Coins

